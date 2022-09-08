前LANVIN男裝設計師Lucas Ossendrijver回歸　夥拍Theory推全新男女裝聯乘系列

或許大家都不記得Lucas Ossendrijver是何許人了，但只要一提起在全盛時期LANVIN的男裝有多漂亮、有多叫男生們瘋狂、就會想起這位曾經和已故的Alber Elbaz肩並肩度過品牌黃金歲月的他。今天來自美國的簡約品牌Theory正好找上這位男生，一起攜手推出這個名為Theory Project，將老好的歲月再次帶到大家眼前。

▲ 男：連帽parka大褸 $11,700、shirt jacket $4,650、條子恤衫 $2,400、褲 $2,800、紫色絲絨球鞋 $3,200。女：Recycled羊毛大褸 $11,700、shirt jacket $2,700、不規則silk georgette長裙 $3,700、loafer $3,700。（圖片品牌提供）

▲ 前LANVIN男裝設計師Lucas Ossendrijver為Theory推出聯乘系列，自言在創作時沒有看過品牌以前的設計。他說：「我希望一切向前看，嘗試設計一些適合於當代的服裝。（圖片品牌提供）

說到LANVIN由盛到衰，對已故的創作總監Alber Elbaz來說是很重大的打擊，對Lucas Ossendrijver來說又何嘗不是？他是幾乎留守於品牌最後的一人，2018年才正式離開LANVIN，從此人間蒸發。直至遇上Theory他的名字又再活躍於時裝界，這4年他究竟如何過活？Lucas說：

過去這幾年我仍然非常忙碌，做着一些小project、旅遊、教學和園藝等，當然，流感大流行改變了這年頭，我覺得人類生活變得更casual，特別是在流感高峰期家庭和工作的界線來得愈來愈模糊，casual和formal早已成為我心中詞彙，就正如大家出席某些場合時已將他倆混為一談，但不再是往日的那一種formal了。 但無論如何由始至終不變的，是我對時裝仍然熱愛得很，一直在找尋一個適當的機會重披戰衣。

▲ 這一件男裝連帽backed tech military外套是Lucas Ossendrijver最喜歡的項目，多袋口款式、taped seam內藏衣內，由服裝線條都造工都好得無話可說，另有全黑款式可供選擇 $11,700。（圖片品牌提供）

▲ Camel色wool lux bomber jacket $6,800、條子恤衫 $2,400。（圖片品牌提供）

▲ 紫色絲絨球鞋 $3,200。（圖片品牌提供）

服裝建築師

而毫無疑問的是能夠令Lucas再次出征時裝界的就是Theory，但一直以來，Theory走的是近乎無色無相的簡約路線，與當年LANVIN男裝著重顏色和細節處理來得截然不同。他說：

Theory對我個人來說並不過於紐約化，我反而覺得它是一種生活態度，大家穿上品牌的服裝穿梭於不同地方，這一種movement很是重要﹗ 這亦是我選擇跟Theory合作的重要原因，因為它的服裝是真正可見於街上的服裝，而不是只供時裝展出現，又或為了給與媒體拍照的editorial look，當然另一個吸引我的原因是首次可以設計女裝系列。

他補充：

埋首設計時，我運用了過往在luxury houses的經驗來處理面料，例如今次的Theory Project服裝中可見應用了不少來自意大利和日本的面料，當中不少以可持續發展的面料為主，包括尼龍和羊毛都是經循環再造或可追溯源頭的面料。 一直以來，我對於面料和服裝結構都抱着很大興趣，經常想著如何將面料改善，正正就是這個原因叫我戀上時裝，在情感上，我覺得自己是服裝上的建築師多於一個裝飾工作者。

▲ 女裝crinkle twill bomber jacket $4,850。（圖片品牌提供）

▲ 米白色 cotton-wool twill西裝 $5,850、silk georgette恤衫 $2,700、米白色 cotton-wool twill褲 $3,900。（圖片品牌提供）

真實的服裝

不過，簡約設計的服裝並非不好，只是對於今天社交媒體一切皆以視覺為先，正所謂要有「吸睛」才有銷量的做法，特別是有些品牌為了要討好KOL和嘉賓，服裝必須戲劇化和愈誇張就最好不過，Theory Project無疑在比較上「輸蝕」。Lucas說：

我想時裝圈子和品牌有時忘記了顧客須要，今天四周都有太多聲音，我認為服裝就是服裝，要真正給人穿上，活於生活中，我們並不須要大鳴大放的時裝。 就好像是次宣傳，我沒有舉辦一場時裝展，公告天下的形式只是在紐約某處地方舉行一個略為靜態有著舞蹈表現的發布會，四周的人可以隨便進入，從而希望來到的人可以細心留意這個系列服裝上的品質，Theory Project並不是只為一季而設的服裝呢﹗

產品查詢：Theory（2918 4438）