【中秋節2022】愉景灣中秋海濱音樂表演/露天市集 消費換韓國宮廷護膚品

中秋佳節將至，愉景灣將舉行「愉景灣月滿臨海樂中秋」活動，包括9月10日中秋節晚上於愉景北露天劇場舉行的海濱音樂表演，9月11日亦有愉景灣周日露天市集，中秋節期間消費更有機會換領韓國宮廷護膚品牌美肌禮品套裝。

今個中秋，愉景北露天劇場將於6pm至8:30pm舉行海濱音樂表演，有本地年輕音樂人在現場Busking，與家人在輕鬆愉快的音樂下欣賞月色，度過一個溫馨的中秋節。愉景灣的周日露天市集將於中秋翌日舉行，有過百間本地特色小商戶售賣各式各樣的手作藝術品、服飾家品、食品和寵物用品等。當日更設兒童拉丁舞表演，會即場教授小朋友拉丁舞的基本技巧。

由即日起至9月12日期間會推出中秋消費賞，於愉景廣場、愉景北商場及D'Deck消費滿指定金額，以及追蹤指定Facebook或Instagram帳號，即有機會換領韓國宮廷護膚品牌「The history of Whoo后」美肌禮品套裝一份。

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【原文：愉景灣戶外海濱音樂表演及露天市集 消費滿額可換領韓國宮廷護膚品（收費文章）】

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

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