【猴痘】香港出現首宗個案 保險可能不賠償？要視乎感染方式

世界衞生組織近日將猴痘（monkeypox）爆發列為國際關注突發公共衞生事件（PHEIC），即最高警戒級別，而香港已將猴痘訂為法定須呈報傳染病，近日更出現首宗輸入猴痘個案。那麼猴痘有何病徵、又如何治療？

1. 甚麼是猴痘？

猴痘最早在1970年於剛果民主共和國發現，其後大部分病例均在剛果盆地和西部非洲的熱帶雨林地區，尤其是剛果民主共和國。 猴痘病人症狀與過去在天花病人身上所觀察到的相似，但臨床嚴重程度較輕。隨着1980年消滅了天花和停止接種天花疫苗後，猴痘成為最嚴重的正痘病毒（orthopoxvirus）。



自2022年5月中，世界衞生組織接獲在不同國家（特別是在歐洲和北美的國家）出現猴痘個案的報告。截至年初至7月20日，72個國家及地方呈報逾14,500宗懷疑和確診個案，大部分涉及男男性接觸者。

2. 猴痘是如何傳染？

猴痘屬病毒性傳染病，可以透過接觸受感染的動物、人或物件而感染，例如食用烹飪不當的感染動物肉類，或被受感染動物咬傷。此外，病毒亦可以經飛沫傳播或直接的體液接觸，例如性接觸從而出現人傳人個案。



3. 潛伏期幾長？

猴痘潛伏期介乎5至21日，但一般為6至13日。

4. 有甚麼病徵？

猴痘症狀與天花相似，但病情較輕微。猴痘病徵持續14至21日，並可分成兩個階段：

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嚴重病例較常為兒童，而且與病毒暴露程度、病人健康狀況和併發症的嚴重程度有關。



5. 死亡率多高？

猴痘死亡率介乎1%至10%。自今年以來，在非洲至少有5宗死亡個案。



6. 猴痘病毒會變種嗎？

世衞緊急項目天花部門的主管Rosamund Lewis稱，猴痘病毒較少變異，現時未有病毒變種證據。



7. 有沒有疫苗供應？

世衛表示，接種天花疫苗（俗稱「牛痘」）有助防止感染猴痘，有效率為85%。然而於全球消滅天花後，天花疫苗已不再供一般公眾使用。



不過，於2019年，一種名為「Jynneos」的新疫苗獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可，可用於預防猴痘感染。另外，歐洲最近亦批准了一種治療猴痘的新抗病毒藥物。



本港目前未有針對猴痘的疫苗或藥劑，但特區政府表示，正積極向可用於預防猴痘感染的天花疫苗藥廠，查詢及商討疫苗盡早供港。



8. 市民需要擔心嗎？

猴痘患者一般自行痊癒。再者，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，是次猴痘群組主要是透過性接觸傳播。他相信猴痘傳入香港的風險較低，加上傳染性不高，本港亦有足夠隔離設施，市民不用過份擔心。



9. 預防方法有甚麼？

良好的個人及手部衞生，有助預防經接觸感染病毒。此外，若讀者前往受猴痘病毒影響的地方，應該避免接觸病人或動物；在照顧病人或處理動物時，穿戴防護衣服和裝備，包括手套和外科口罩，並在程序過後洗手；進食前，徹底煮熟動物產品；如有可疑病徵，應盡早求醫。



10. 患上猴痘，保險會作出賠償嗎？

由於醫療保險通常不保障經由性接觸傳染的疾病，故此如受保人因性接觸感染，或不獲賠償；至於若經其他途徑感染而需要住院，一般都可獲醫療保險賠償合資格開支，詳情宜參閱保險產品條款或諮詢持牌保險中介人。

【文章來源：10Life；原題：【猴痘】香港出現首宗個案 傳染方式係點？有甚麼症狀？】

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