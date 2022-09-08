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美股波動卻成避風港 全球投資者大舉湧入美股基金

個人增值 15:37 2022/09/08

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今年投資環境相當艱難，高通脹、潛在經濟衰退、俄羅斯入侵烏克蘭、疊加反反覆覆的新冠疫情，令股票、債券到大宗商品價格都相當波動。但在強美元的情況下，全球投資者正找到避風港，資金大舉湧入美國股市。

根據Refinitiv Lipper的數據，投資者過去六周中有四周向專注美股的股票基金和互惠基金增加了投資，同時連續20周撤出國際股票型基金。這是國際股票基金自2019年10月錄得連續22周淨流出以來，持續時間最長的一次。

《華爾街日報》引述霸菱(Barings)首席環球策略師、Barings Investment Institute總監柯睿思(Christopher Smart)表示，「在一個極具挑戰性的世界裡，美國面臨的挑戰看起來最小。」投資者相信，即使出現經濟衰退，也不太可能是嚴重或長期的，雖然通脹推高了物價，但消費支出仍韌性十足，部分價格壓力似乎已經見頂。

美股美元跑贏其他資產 予投資者信心

投資者對美國股市充滿信心的第一個原因是標普500指數的漲幅已經超過了歐洲和亞洲的主要股指。自6月16日以來，該指數已累計上升了6.6%，歐洲Stoxx 600指數期內則升2.9%，日經指數期內升4.5%，同期德國DAX指數和內地上證綜指均下跌，以上都跑輸了標指。

第二個原因是美元升值，美股回報更大。被視為全球投資者避險資產的美元已經飆升至20年高點。這一漲勢拖累全球其他貨幣跌至幾十年來最低水平，其中包括日圓、歐元和英鎊。當美元走高時，這會使美國股票回報相對當地證券更具吸引力。

《華爾街日報》引述First American Trust總裁兼首席投資官Jerry Braakman表示，今年他正在美國國債、現金和防禦類股中尋求避險。他還說，短期內他不打算增加對新興市場、中國、日本和歐洲等地的國際股票敞口。

據美銀基金經理調查，8月份時有34%的受訪者稱他們對歐股進行低配，10%的受訪者超配美國股票。這與1月份的情形相比出現逆轉，當時35%的受訪者超配歐盟股票，5%的受訪者低配美國股票。

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