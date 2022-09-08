【蘋果發布會2022】iPhone 14外型及售價出爐　3大手機型號即減價　最多減850元

蘋果發布會已於今日香港時間凌晨舉行，一如外界預期將會推出全新iphone 14系列，除了外型不同之外，今次更引入全新的藍色及紫色，相信會吸引更多蘋果迷入手。隨着新機的推出，舊型號手機款式價格亦有影響，以下3大機款都有減價，即刻睇最新價錢啦！

9月9月起接受預訂

蘋果今年推出全新的iPhone 14系列，當中沒有mini機型，但保留了基本的6.1吋iPhone 14及更大屏幕的6.7吋iPhone 14 Plus。全部型號都會於9月9日晚上8時起，在Apple Online Store接受預訂，iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max都會於9月16日起發售，而iPhone 14 Plus將於10月 7日起發售。

iPhone SE售價維持不變

而在新手機款式上架後，不少舊型號都有減價。參考蘋果官網，iPhone 12、iPhone 13及iPhone 13 mini的價格均有減價，其中，減價最多的是iPhone 12的128GB和256GB，共減了850元，現時只需5,649元便可入手一部128GB的iPhone 12。而另外的機款則平均減價800元。

不過，iPhone SE的價格則不受影響，對比發布會前和後的價格一樣，一部64GB售價為3,699元；128GB為4,149元；256GB則為4,999元。

■蘋果3大機款最新售價■

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責任編輯：區祖飛

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