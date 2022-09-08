美國逾半打工仔都「躺平」？「安靜辭職」Quiet Quitting已成企業危機

前兩天本欄介紹過歐美職場最新趨勢「安靜辭職」（Quiet Quitting）是甚麼，現在最新的調查顯示，美國已有超過一半打工仔已採取這種工作態度，這種西方式的「躺平」甚至已成為企業要處理的危機之一。

所謂「安靜辭職」（Quiet Quitting）不是真正辭職，這個新興名詞的意思是指員工的工作態度，他們只希望達到最低要求，沒想過升遷，不想把更多心機花在工作上。

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美國GALLUP在6月調查了15,091名18歲及以上的全職和兼職美國員工，敬業並積極參與工作的佔比維持在32%，與前一季一致，但較2020年呈下跌趨勢（如下圖）。而另一個類別是「主動脫離」，這些員工往往無法滿足大部分工作要求並傳播他們的不滿，佔比竟上升至18%。

美國打工仔參與度趨勢調查

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但「安靜辭職」（Quiet Quitting）並不在上述兩類人當中，因為那18%「主動脫離」的員工並不算安靜，甚至很高調表達不滿。GALLUP估計，「安靜辭職」的人已經達到美國勞力市場的50%，甚至有可能更多。

年輕一代對僱主滿意度急降

調查還發現，Z世代和年輕的千禧一代（35 歲以下）的敬業度和雇主滿意度下降。

從 2019 年到 2022 年，35 歲以下的敬業員工比例下降了 6 個百分點。與此同時，「主動脫離」員工的比例增加了 6 個百分點。

年輕員工在強烈同意「有人關心他們」、「有人鼓勵他們發展」、「他們有學習和成長機會」的比例下降了 10 分或更多。

管理層要學習對話

許多管理階層人員以為他們與員工有足夠的對話，但GALLUP表示，管理層要學會如何進行對話。解決「安靜辭職」危機很重要，GALLUP發現，成功的管理人員最少每星期都與團隊成員進行一次有意義的對話，可以是15至30分鐘。

調查又指出，管理人員需要為個人績效、團隊協作和客戶價值建立問責制。而員工必須了解他們的工作如何為組織的更大目標作出貢獻。

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