理財專家的建議 總是與經濟學理論不符？ 專家注重人的心理 經濟學看宏觀角度

我們經常見到理財專家提倡各種基本原則,例如應避免信用卡債務、開始儲存應急錢、在年輕的時候為退休生活存錢和不忽視複利重要性,但最近一篇文章指出,這些專家們都認同的原則,原來與經濟學理論内的描述出現一定差異。

該文章的作者是耶魯大學金融學教授 James J. Choi ,他首先梳理了 Goodreads 截至 2019 年最著名的 50 本個人理財書籍。這份名單包括Robert Toru Kiyosaki(羅伯特·清崎)的《富爸爸窮爸爸》 、Jesse Mecham 的《You Need a Budget》等知名書籍,和 Ramit Sethi 的《I Will Teach You to Be Rich》,以及 Suze Orman 和Dave Ramsey等領先金融大師的多本書。然後,他將個人理財書籍中最常見的內容與主流經濟理論的假設和原則進行了比較。

Choi說道,雖然有時候個人理財專家對某些事情的看法不一定是正確的,但他們的建議有兩個優點,第一點是對於一些外行人來説非常通俗易懂,第二點是他們在處理金錢問題上會較注重人的心理。

Choi的文章中還提供了在以下5種情況下,理財專家和經濟理論中處理方式和建議的差別。其中唯一兩者意見相同的是在應對共同基金/互惠基金方面。兩者的共同意見都是我們難以與市場對抗,應選擇指數型基金ETF。

個人理財的流行建議與經濟學建議的差異

個人理財更注重人的心理

為何個人理財的建議與經濟理論有這麽大的區別?文章中提道,個人理財專家們更注重考慮人的心理,而經濟理論純粹從理性的角度出發。



例如,很多個人理財專家都建議在年輕的時候,養成將人工的一部分儲蓄的習慣,這樣隨着人工的上漲,就可以更容易存到越來越多的錢。而經濟學家則認爲在剛開始工作的幾年有很少儲蓄甚至有債務是正常的情況,但當他們真正開始賺錢之後就會逐漸存到錢。

兩方對於存款的不同看法

Choi也提到,在存款方面,個人理財專家和經濟學家考慮的角度不同,所以出現看法不一致。在個人理財方面,他發現在25本個人理財書中對於儲蓄應急錢最主流的觀點就是至少存下足夠3個月生活的開支。根據其他的21本暢銷理財書,其中有11本建議將實際收入的10%至15%用作存款。

對於經濟學家,他們會偏向從大環境出發思考問題,比如他們會考慮到機會成本,當你把一筆錢存下來,那你就失去了把錢投資到股票的機會;當大家都過度存錢的時候,花費在其他服務上的資金就會減少,這就會導致經濟的衰退。



而個人理財專家並不需要考慮這些宏觀因素,因為他們只需要專注於個人就可以了。

