6個月美元定存最高3.5厘 大新再加息追平富邦 最少4銀行3厘以上

昨日除了滙豐銀行外，中小行也加年息，而且戰場在6個月美元定存方面，目前已有不少達到3厘以上水平。大新銀行（02356）調升6個月美元存息後，目前3.5厘的水平再次追平本周初加存息的富邦銀行。

部分較高息的6個月美元定存

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富邦銀行本周把6個月美元定存加至3.5厘，大新銀行跟進，加至同樣水平，而起存額則比富邦更高，要200萬港元等值。大新客戶同時可選擇起存額50萬港元或20萬港元，年息分別是3.4厘及3.3厘，雖然息口較低，但也在3厘以上，高於許多銀行。

花旗銀行則不設最低或最高存款限制，而且也有3.24厘。而工銀亞洲、恒生銀行（00011）、上海商業銀行、信銀國際及建行亞洲等，6個月美元定存均為最少逾2.5厘。需留意恒生銀行的2.8厘，適用於特選客戶。

大新銀行同時調升了4至5個月美元定存年利率至3.4厘，3個月則加至3.1厘。

6個月港元年利率也追平富邦

港元定存方面，大新銀行也有調整，6個月存期的年利率加至3.2厘，也是和富邦睇齊，同為全城最高，起存額一樣是100萬元。如果低一點，20萬元存款年利率為3.1厘。

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