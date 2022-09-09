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Mr. Steak Buffet 9月壽星免費 崇光百貨x銀聯 享高達$300購物禮券

精明消費 07:30 2022/09/09

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Mr. Steak Buffet：9月壽星免費優惠

9月再加推「四人同行 壽星免費」優惠，即日起至9月30日，逢星期一至四晚上，9月壽星帶3位朋友就可以享受「四人同行，壽星免費」優惠。

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

電話：2881 5757

立即預訂：按此

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2. 崇光百貨x銀聯消費賞：享高達300元崇光購物禮券

即日起至10月23日，SOGO Rewards會員憑銀聯二維碼或手機閃付，於崇光銅鑼灣店或尖沙咀店簽賬滿1,600元，即可於換領日換領100元崇光購物禮券；憑銀聯卡簽賬滿1,600元，亦可換領50元崇光購物禮券 。

詳情可參閲：按此

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3. 一粥麵：買兩客煲仔飯減8元優惠 

即日起至2022年9月12日，facebook留言「A」或「B」，就有得睇煲仔飯款式，仲可享買兩客煲仔飯即享減8元優惠。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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