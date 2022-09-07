【學生數據plan】9月Back to School季節　比較各電訊商的學生流動數據計劃

9月是開學的季節，在這個時候除了收拾心情上課學習之外，各零售商都有推出不少「Back to School」優惠。受到疫情的影響，學生們都多用了網上形式上課或討論，這無疑會用多了流動數據。比較各流動數據供應商所提供的學生Plan收費，選一個最便宜的計劃才能節省流動數據用量增加的成本，邊間電訊商的計劃最抵呢？以下會綜合5間電訊商的優惠，旗下的4G、4.5G及5G計劃都有囊括。

■學生流動數據計劃比較■

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

若要數最便宜的學生流動數據計劃，可低至68元，自由鳥、中國移動香港及csl都有提供。不過都分別是4.5G及4G的計劃，因此才會相對便宜，如果對於上網速度有要求的話，可能就不太合適。

當中自由鳥更可以有首月1元的優惠，更可免數據任用Zoom及Teams，十分貼合學生的需求，更沒有合約，但要25歲或以下的學生才可申請。至於中國移動香港的68元超值優惠，需要申請人攜號轉台，才可享此價錢，要大專生及教職員才可以申請。Csl的大學生4G優惠同為68元。值得留意的是，以上計劃圴是首8GB才可享4.5G或4G數據，其後會限速。

如果以5G計劃來比較的話，最便宜的選擇是中國移動香港，30GB數據收費118元，若在網店申請上台的話更可享1個月月費減免。

另外，配合指定信用卡的話，亦有機會有額外優惠。例如數碼通的一個5G學生計劃，128元可享30GB數據，更可免數據任用Zoom/Teams，惟這計劃是恒生信用卡獨家優惠。3HK的5G大專SIM月費計劃，若使用滙豐信用卡的話更可加多10GB。

市面上的學生流動數據計劃花多眼亂，在簽約之前切記要多比較，比較價錢之外亦要了解自己的需要，最便宜計劃的數據用量未必夠用，宜找出最貼合自己需求的計劃。

責任編輯：鄭樂怡

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華**

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經