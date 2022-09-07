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【好去處】FIFA官方限量版BE@RBRICK全球首度展出　時代廣場設實物及打卡位

個人增值 18:08 2022/09/07

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四年一度的世界盃今年將於卡塔爾開戰，相信一眾足球迷一定興奮又期待。除了要開始約三五知己「擔定櫈仔」觀賽外，亦可以入手珍藏級限定周邊產品。FIFA官方限量版的BE@RBRICK由即日起已於時代廣場進行全球首度展出，大家可以到場打卡。

限量版BE@RBRICK為全球首度展出

為了迎接及慶祝全球足球盛事，香港品牌Penguin Toys聯乘日本潮玩巨頭MEDICOM TOY製作了4款FIFA官方限量版BE@RBRICK－「BE@RBRICK - FIFA WORLD CUP QATAR 2022 OFFICIAL LICENSED PRODUCT 」系列。由即日起至9月11日於銅鑼灣時代廣場B1層全球首度展出，讓大家率先欣賞實物兼打卡。此系列BE@RBRICK外觀靚麗，加上聯乘世界盃盛事，大家把握機會啦。

潮玩以冠軍金盃及卡塔爾國旗為設計藍本

「BE@RBRICK - FIFA WORLD CUP QATAR 2022 OFFICIAL LICENSED PRODUCT」系列有電鍍色及鉻白色2色、共4組產品。BE@RBRICK以一眾球員夢寐以求的冠軍金盃，以及卡塔爾國旗上的白色及褐紅色為設計概念，配上本屆大會Logo及當地傳統馬賽克圖案，無論是霸氣奢華的電鍍色系，抑或現代簡潔的鉻白色系，都絕對值得珍藏。

■BE@RBRICK X 卡塔爾世界盃2022■

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責任編輯：區祖飛

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華**

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