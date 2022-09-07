美國正面臨「非典型衰退」？中金︰雙重衰退原因 歷時將較漫長

中金發表報告指，美國將面臨「非典型衰退」，由於兩大特徵同時出現，這次經濟衰退歷時將比預期更漫長。

報告指出，回顧二戰以後美國經濟歷次衰退的持續時間，超過一年的有三次:1973.11-1975.3(16 個月)、1981.7-1982.11(16 個月)和 2007.12-2009.6(18 個月)。前兩次衰退是在美國高通脹時期,最後一次伴隨著家庭部門長期去槓桿過程。

而今次該行認為美國會出現「非典型衰退」，是由於目前情況結合了兩個方面︰高通脹環境下兩難的貨幣政策，和高利率環境下可能觸發企業去槓桿進程。亦即出現了雙重特徵，雖然每個特徵都沒有上述3次顯著，但雙重特徵交織疊加美聯儲手腳受束，將使今次衰退持續時間較為漫長。

雙重特徵疊加 料明年首季起衰退持續兩年

首先，從衰退風險上來看，雖然勞動力市場依然強勁，但一系列對於美國經濟增長有領先性意義的指標已顯示經濟衰退風險在日漸上升。該行預計美國經濟會於明年首季陷入衰退，衰退時間可能會超過一年半甚至兩年。

該行指，歷史經驗表明，要實現控通脹的目標通常需得以相適應的一定程度的經濟放緩為代價。一方面高利率環境下，歷史高位的企業部門槓桿與經濟衰退相互相加強形成負反饋迴圈，企業部門或經歷較長時間的出清和去槓桿過程。另一方面，較高的政府債務水準制約貨幣政策的收緊空間。該行測算，這次加息週期美聯儲很難做到充分加息，難以充分加息的結果可能是高通脹縈繞，這會制約美聯儲之後放手減息和投放流動性的手腳，進而企業部門的高槓桿和經濟衰退二者的負反饋機制難以被打破，這可能會拖累勞動力市場復蘇並延長整個衰退週期的持續時間和衰退發生後的調整時間。

家庭資產負債穩健 有望作緩衝

但從衰退深度上來看，該行認為兩方面因素可能有助於降低深度衰退的風險。一方面，家庭部門的資產負債表較為穩健，可以緩解衰退深度。受益於針對疫情的政府財政救助，家庭積累了大量的超額儲蓄與可支配現金，並且受益于寬鬆的流動性環境和上漲的資產價格，家庭淨資產快速擴張。淨資產積累從財富效應管道和信貸約束管道兩方面支持家庭的消費需求。

另一方面，政府債務創歷史新高，可能制約貨幣政策的收緊空間。在通脹中樞約為 3.5%和聯邦基金利率約為 4.3%的情形下,未來十年美國政府利息支出占GDP的比重會達到歷史高點,顯著高於美國國會預算辦公室(CBO)測算的水準。我們預計受制於政府債務可持續的硬約束,美聯儲收緊的節奏和力度可能遠不及Paul Volcker時期（即約1980年），因此經濟面臨的下行壓力也不及當時。

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