Beta收益是哪部分？β不單與數學有關 與錢包亦息息相關

在一些財經報道中時常會見到「Beta收益」這個詞語，很多人都會疑惑到底哪一部分屬於Beta收益？



其實這個詞語是諾貝爾經濟學獎得主威廉夏普（William F.Sharpe）在1964年發表的一篇論文中提到的，他將金融資產的收益拆分成兩個部分，和市場一起波動的部分是Beta（β）收益，也稱為被動收益，不和市場一起波動的部分是Alpha（α）收益，也稱為主動收益。



而Beta收益的計算取決於Beta係數，Beta係數是用於衡量一項資產系統性風險的指標，是資本資產定價模型的參數之一，是用於衡量一種證券或一個投資組合相對於整個市場的波動性的一種證券風險評估工具。



其中系統性風險又稱不可分散風險，是指無法避免的事情而導致金融資產（股票、基金等）受到波動威脅的風險，例如天災人禍、金融海嘯、戰爭等帶來的波動性風險。



Beta係數有特定的衡量標準：(用β絕對值）

1.Beta係數等於1即證券價格的波動程度與市場波動一致（|β|=1）

2.Beta係數大於1即證券價格的波動程度比市場波動更大（|β|>1）

3.Beta係數小於1即證券價格的波動程度比市場波動更小（|β|<1）



即如果β=0表示沒有風險，β=0.5表示其風險僅為市場一半，β=1表示風險與市場風險相同，β=2表示其風險是市場的2倍。



假設A公司的股票Beta值等於2，當市場上漲10%，股票A就會上漲20%；反之市場下跌10%，股票A也會下跌20%。而股票A隨着市場上漲而上漲的20%就是「Beta收益」，這是一種較被動的收益，是承擔了市場風險所帶來的收益。

「Beta收益」走進生活

為方便更好理解「Beta收益」，可以用更生活化的比喻。比如我們在乘搭火車時的速度其實等於火車速度，加上我們相對於火車的速度。火車本身開的很快，我們在火車上自然也會很快，當火車慢下來的時候，我們的速度也會慢下來，這種隨大環境變化而變化，從而獲得的收益就叫Beta收益。

市況好的時候，我們會尋求「高Beta」的股票，以讓我們更能捕捉升幅。但今年市場跌跌不休，這情況下，「低Beta」股票便發揮防守性的效果。早前花旗便曾列出8隻「低Beta」值、投資評級屬「買入」的股份名單，它們分別為電能實業 （00006） 、新地 （00016） 、萬洲 （00288） 、領展 （00823） 、中移動 （00941） 、長江基建 （01038） 、中銀香港 （02388） 和新奧能源 （02688） 。

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