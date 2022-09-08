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【理財個案】臨近退休、家庭負擔大　應否沽售其中一個物業套現作其他投資？

博客 16:19 2022/09/08

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臨近退休之齡，相信都會為將沒有穩定的現金收入而感到擔憂。有讀者今年58歲，坦言自己「上有高堂，下有子女」，想提升自己的被動收入，因此正猶豫應否沽售其中一個物業，並將所得資金用作其他投資。看看龔成是如何回答。

讀者：
我今年58歲，有兩個物業，估價2,000萬元，按揭欠款600萬元，並有現金、基金及股票合共600萬元。

這幾年投資都蝕錢，工作收入很不穩定。打算賣掉一層樓，先全數贖回另一層並做逆按揭，餘下應有300萬元 ，打算用作股票基金投資，或購買海外物業收租，這樣做可免卻供樓的壓力，並製造被動收入。不知你有沒有其他看法？

另外，想補充一下，我的家庭壓力大，上有父母下有小孩，需要盡量提升被動收入。

龔成︰
如果你收入不穩定，家庭開支大，在長綫創造現金流目標下，更重要是保留適量現金，以備不時之需。

投資不是炒賣，我們買入股票其實一個累積資產的過程，除非企業的質素有變導致虧損，否則不需要賣出。

你現時的投資組合以物業爲主，我們會以「股樓平衡」作爲投資策略，賣出其中一間投資物業套現是可行的做法。

套現後可先償還按揭，餘下的資金可以投資到股票市場，創造現金流。不太建議投資海外物業，除非你熟悉熟悉當地的環境，稅務等，如果你不熟悉然後投資，好容易有損失。

你現時58歲，可以用「平穩增值股」+「收息股」去創造投資組合。你負擔大和近退休之年，可以較集中投資收息股。

收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如港燈 （02638） 、深高速 （00548） 、香港電訊 （06823） 、工行 （01398） 、恒生銀行 （00011） 、置富產業信託 （00778） 、陽光房地產 （00435） 、高息基金 （03110） 都可以。

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如佐丹奴國際 （00709） 、中石化 （00386） 、互太紡織 （01382） 等（記住，股價略波動，不能太過大注）。

你可以先動用一半的剩餘資金「分注」買入以上股票，餘下的另一半就等大跌市出現時，可以用來掃貨。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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