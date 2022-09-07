【運動保險】YAS微保險一連3日參展「運動博覽2022」　首次下載APP即獲免費跑步保迎新優惠

YAS微保險推出了不少有關運動的保險保障，例如行山保、單車保等。他們將於9月1０日起，一連3日在香港會議展覽中心舉行的「運動博覽2022」設置攤位，為熱愛運動的市民提供各種活動，並送出多種運動用品優惠，最高價值超過2,000港元。市民只要即場下載YAS手機應用程式，即享以下3大重點優惠。

優惠一、現場人士可獲免費精美禮品包

市民只需於YAS 攤位中出示YAS 微保險APP 主頁頁面，即可獲得精美環保袋及禮品包一份，內含運動飲料、蛋白棒及各大運動品牌優惠券等。而首次下載

YAS 微保險APP 的新用戶更可獲得迎新禮物－RYUN 跑步微保險保障乙份，環保袋先到先得，派完即止。

優惠二：低至6 折會員專屬購物優惠

YAS 微保險將聯同Amazfit、Therabody、Hong Kong Trail Map、Doughnut、Pollo Up、Cocoparadise 及Dragonwater 7大運動品牌，售賣一眾運動產品、如即食雞胸、按摩槍、智能手錶、背囊等。結帳前出示只需出示YAS APP 頁面，即可以低至6折優惠購買產品。

優惠三、跑步挑戰贏取智能手錶

市民可免費參加2分鐘跑步挑戰賽，每日排行榜首3名可獲得豐富獎品，每日的第一名更可獲得Amazfit T-Rex Pro 軍用級智能手錶以及Therabody Wave

Series Solo便攜式智能按摩球禮物一份，獎品總值2,096港元。

在這一項優惠中，冠軍得獎者可獲得T-Rex Pro軍用級智能手錶（黑色）一隻，及Therabody Wave Series Solo便攜式智能按摩球一個，總價值2,096港元；而亞軍得獎者可獲得T-Rex 軍用級智能手錶（迷彩色）一隻，及Therabody Wave Series Solo 便攜式智能按摩球一個，總價值1,896港元；季軍得獎者可獲得T-Rex 軍用級智能手錶（軍綠色）一隻，總價值1,098港元。而所有參賽者則可即場得到Amazfit產品8折優惠碼，有效期至2022年9月30日。

責任編輯：區祖飛

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