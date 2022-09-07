【名人買撈】補習天王林溢欣豪花150萬元買勞力士、金飯碗贈同事　Rolex EXPLORER現炒至74,000元

補習天王林溢欣（YY LAM）今日於社交平台上指自己花150萬贈送勞力士和金飯碗予共事10年的同事。於疫市中仍然有好同事共患難，的確是值得表揚嘉許，亦不得不讚這位好老闆。

林溢欣曾於遵理學校任教中國語文，後來加盟英皇教育，並於今年逆市自立門戶成立「凝皓教育」，其教育事業生涯可謂一帆風順。而他今日於社交平台發文指，自己花了150萬元購入勞力士、金飯碗，送贈予18位平均共事了10年的同事，「花了百五萬，買了勞力士、金飯碗，給18位平均跟了我10年的同事，他們都是中文專家，但一直追隨我來到今天。」

官網價55,700元入手

從相片中可見，他共買入9隻勞力士EXPLORER款式腕錶及9隻金飯碗。按Rolex官網顯示，一隻EXPLORER款式腕錶售價為55,700元，而按今日9月7日香港格價網站Price.com.hk顯示，一隻Rolex EXPLORER的市場售價大約為72,000元至74,000元。可見，林溢欣都非常愛戴已共事10年的同事們，亦相當闊綽不吝惜金錢獎勵他們。

根據勞力士官網介紹，這一款Rolex EXPLORER型號124270的特別之處是，搭配獨特的黑色錶面，特色3、6及9數字塗上CHROMALIGHT夜光物料，可以清晰易讀的鐘點標記、堅固耐用的蠔式鋼及防水性能，造就專為探險而設計的功能腕錶。

■林溢欣Facebook圖片及Rolex EXPLORER腕錶■

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責任編輯：區祖飛

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