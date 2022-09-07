【可持續投資】熱浪侵襲全球 經濟損失逾2億美元 投資界倡可持續投資

過去幾個月超級熱浪侵襲全球！世界各地都出現了有記錄以來最炎熱的天氣，特別是在北半球的歐洲、英國和中國部分地區。至於本港，天文台亦指今年香港經歷了史上最酷熱的7月，月內錄得35度或以上的日數共有10天，刷新了單月最高紀錄，更打破了年度的最高紀錄。在全球暖化之下，這些與酷熱天氣有關的紀錄恐怕會持續創新高。

經濟損失難以估計

極端天氣帶來的不僅是日趨炎熱的夏天，還有旱災、巨風及水災等，例如2018年襲港的超強颱風山竹，便正正是氣候變化的後果；更甚者，極端天氣會造成龐大的經濟損失。根據資料，到2050年，氣候變化可能導致全球年經濟產出損失4%。世界氣象組織（WMO）更指出，過去50年來，世界各地的極端天氣災害每天便造成了超過100人死亡和帶來2.02億美元的經濟損失。



這些經濟損失來自多方面，首先，是政府需要以額外支出來處理極端天氣的後果，例如災後重建工作。其次，是處理「氣候難民」問題。聯合國環境署於1985年提出「氣候難民」一詞，指的是因極端天氣而迫於遷離自己家園的人。根據統計，及至2050年，全球可能會有多達12億名氣候難民，屆時各國需要付出更多資源去容納日益增加的難民，造成沉重的財政負擔。第三，是糧食成本問題。由於農業生產極度依賴大自然，不難想像極端天氣勢必導致農作物失收，繼而刺激食物價格飛升及通脹。

投資業界出謀獻策

身為投資者，我們除了平日身體力行，減少能源浪費之外，還可以做些甚麼？可持續投資或者是答案之一。目前，煤炭等化石燃料佔全球溫室氣體排放量的75%以上，是全球氣候暖化的最大元兇。因此，投資者在選擇投資產品時，不妨多加留意與可持續發展相關的投資主題，例如氣候或能源轉型。這些主題不僅得到國際認可，還可為解決極端天氣出一分力。



至於在基金業層面，我們也有很多工夫要做。近年，與氣候相關的資產管理組織紛紛成立，希望共同為解決極端天氣出謀獻策。例如於2020年成立的「零排放資產管理人計劃」(Net Zero Asset Managers Initiative)，在短短兩年已有超過270位會員加入，與會者都承諾於2050年或之前實現淨零排放。



具體而言，不少基金公司都推出了剔除政策，即是旗下管理的基金不會投資於煤炭等對環境有害的公司。此外，業界也可善用自身的影響力，例如以股東投票和與管理層溝通，鼓勵企業加快氣候轉型。我們在去年便透過上述方法和203家公司合作，鼓勵他們減少碳排放。



隨著各國加強監管，業界的減碳進度也日趨透明，愈來愈多基金公司主動披露旗下基金的碳排放量，以供大眾參考。此外，不少公司都會發布氣候相關財務披露（TCFD）報告，運用情境分析以預測極端天氣的變化，為未來做好準備。



在長遠而言，筆者相信只要大家齊心協力，不僅能減少極端天氣的傷害，投資者更可以從中找到難得的長線投資機會。

【關於作者】

何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華**

＝＝＝＝＝

把握ESG機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App