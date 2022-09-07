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【高息定存】滙豐全線加存息 港元美元最高2.2厘 發鈔行輪流加息搶存款

收息攻略 11:24 2022/09/07

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環球利率飆升，港發鈔行輪流加存息「搶錢」。滙豐銀行今日把港元及美元存息全線上調，雖然加幅不多，但意義重大，反映調升最優惠利率（P）的日子愈來愈近。

滙豐上調港元存息

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滙豐上調美元存息

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上圖可見，無論尚玉、卓越理財、滙豐One及其他客戶的存息都有上調。加存息後，港元與美元最高年利率同為2.2厘，適用於12個月存期，不過只較上月輕微上調0.1厘。而6個月存期的港元及美元，分別加至1.9厘及2.1厘；3個月的港元及美元定存則分別加至1.5厘及1.8厘。6個月及3個月的加幅較大，最多達0.3厘。

加存息後仍低於其他發鈔行

不過滙豐調升後的存息水平仍較其他銀行低，目前有最少8家銀行的最高存息達3厘，當中包括昨日才加存息的富邦銀行，及工銀亞洲、花旗銀行等等。

若論發鈔行，目前中銀香港（02388）正在推限時優惠，港元及美元最高存息均為2.4厘；而渣打銀行亦正推「網上定期存款優惠」，港元及美元最高存息均為2.8厘，優惠期至本月底。

其他發鈔行定存優惠

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    +2

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華**

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欄名 : 存款收息

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