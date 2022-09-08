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捐$30助月餅盒回收 換一杯Lava Custard Shake 普慶$98起酒店級自助早餐

精明消費 07:30 2022/09/08

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Shake Shack：捐30元助月餅盒回收 換一杯Lava Custard Shake

綠領行動是一間推動綠色生活的本地註冊慈善團體，即日起至9月21日，與Shake Shack 合辦Great Shake Sale，只需捐30元支持月餅盒回收行動，即可換取一杯Lava Custard Shake。

    點擊圖片放大

2. The Astor 普慶：98元起酒店級自助早餐

即日起至9月30日，只需港幣$98起，可享酒店級自助餐，包括經典美式、歐陸早餐及中式美點。

供應時間 : 上午6時30分至10時30分(用餐時間視乎餐廳情況而定)

價錢 : 98元(星期一至五)、128元(星期六、日及公眾假期)

立即訂座：(852) 2710 1901

    點擊圖片放大

3. 文資局書展：出版品全面8折優惠

一年一度的全國古蹟日即將登場，為響應本次活動，自9/1～9/30整個9月份，文資局出版品全面8折優惠。

活動時間：9月份週一至週五，上午10時至下午4時(9/9休館，9/17-9/18配合園區古蹟日活動開館時間延長至下午5時)

活動地點：文化部文化資產園區渭水樓（S03）1樓

    點擊圖片放大
    +2

撰文：hket小編

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華**

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