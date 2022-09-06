【日圓貶值】日本PS5 被轉賣中國 轉手賺2萬日圓 轉賣海外按年升10倍

日圓連日來跌至新低，兌美元跌穿140的大關，每百日圓兌港元亦跌至5.53水平，衍生了新商機。日媒報導，索尼PS5家用遊戲機被轉賣到海外數量越來越多，其中大部分轉賣到中國。由於日圓貶值，讓大家認爲日本價格更加便宜，從而轉賣到海外賺取差價變得更容易。

大部分轉賣到中國

其中大部分遊戲機轉賣到中國，原因是日本版遊戲機規格和中國版的規格相同，中國和日本連電源插頭的形狀都一樣，可以直接使用，並且運輸成本較低。

截至6月轉賣海外按年升10.7倍

據報，在日本，城市地區的收購店給出的價格比PS5的建議零售價高出1至5成。日本消費者也紛紛在網上向海外出售遊戲機。由於海外和日本一樣缺貨，因此加上利潤也能賣出去，6至7萬日圓的PS5，在中國的二手商品交易APP上有不少掛出了超過5000元人民幣（約10萬日圓）的價格。



從9月2日的PS5售價來看，在美國為499.99美元（約7萬日圓），在中國為4299元（約8萬7千日圓）。由於日圓急劇貶值，日本價格讓人感覺便宜，賺差價變得容易。東洋證券的安田秀樹指出，「由於海外通貨膨脹和日元貶值加劇，轉賣到海外的動向加快」。以8萬多日圓的價格賣出PS5的奈良縣的一位50多歲男性説：「我是第一次轉手。雖然有罪惡感，但如果利潤超過2萬日圓的話，就想賣掉」。

受半導體短缺的影響，全球PS5缺貨已成為常態。據遊戲信息雜誌《Fami通》介紹，PS5的累計日本國內銷量約為190萬台。安田推測「最低有1成以上流向了海外」。據大型跨境電商平臺美國eBay的日本法人介紹，從日本賣到海外的PS5在1～3月達到上年同期的7.4倍，4～6月達到上年同期的10.7倍。

引起日本產業空洞化

隨著日本遊戲機轉賣到海外的數量越來越多，企業逐漸意識到把遊戲機轉賣到海外可能會引起日本的産業空洞化。日本瑞銀證券的福山健司指出，「如果日本國內硬體沒有普及，遊戲軟體企業就不會致力於開發和上市大型遊戲」。據《Fami通》介紹，1～7月的PS5遊戲軟體（盒裝版）的日本國內市佔率僅為6％。也很多遊戲軟體推遲銷售。

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