存幾多應急錢才合適？專家︰視乎職業階段各有不同

股票市場的波動性、昂高的通脹、不斷上升的利率和經濟衰退會令一部分人感覺不安，這時候很多人就會考慮要將部分現金留在手上以備不時之需。那麽多少錢來做應急基金合適呢？金融專家們認爲應急錢的具體數目要根據自身家庭狀況和需要來衡量，不同職業階段會有不同的需求。



根據Bankrate在6月份的一項調查，過半數的美國人擔心自己的應急錢儲蓄水平，超過2020年的44%。很多人擔心資金不足，Bankrate亦發現，有近三分之一的美國人的存款少於3個月的開支所需，幾乎四分之一的人是沒有應急金存款的。

根據財務顧問的説法，以下是在職業生涯的不同時期的建議儲蓄需求。

雙收入家庭：預留至少 3 個月的開支

賓夕法尼亞州紐敦 Allied Financial Advisors 的認證理財規劃師 Christopher Lyman表示，對雙收入家庭的建議是節省三到六個月的生活費用。理由是：即使一個收入者失去了工作，還有其他收入來源可以幫助家庭跟上開支。

單收入家庭：6-9個月的儲蓄

Lyman認爲，只有一個收入者的家庭最好有6個月至9個月的儲蓄。



無論是單收入家庭還是雙收入家庭，專家們都建議預留更多的現金在手中，為自己提供多一條後路，如果不幸失業了，也可以有足夠的儲蓄來應付日常開支。若然適逢經濟衰退的大環境，失業後可能需要更多的時間來尋找下一份工作。



Green Bee Advisory 的財富顧問 Catherine Valega 甚至建議將 12 到 24 個月的開支以現金形式保留。

企業家：預留1年的營業費用

由於經濟的不確定性，Lyman建議企業家和小資企業都最好預留1年的營業開支來作爲應急金。他也說道，採納了他這個建議的企業在全球疫情中幸免于難。

不過，如果面對經濟衰退，想保守一些，也可以考慮小米（01810）雷軍所說，企業應預留18個月的總薪金開支。



退休人員：以現金形式保留 1 至 3 年的開支

隨著通貨膨脹的飆升和存款戶口的低利息，大量的現金儲蓄會貶值，但專家們仍然建議退休者們保持持有1年到3年的現金作為備用。



紐約布法羅 Eudaimonia Wealth 的 CFP 和創始人 Brett Koeppel 說道，擁有足夠的現金是讓錢能保留到退休的重要因素。



儲存足夠的現金可以減少在市場狀況下行的時候出賣其他資產，一旦錯誤操作，將會耗盡為退休餘額，令退休生活失衡。當然具體要預留多少錢在手中過退休生活，取決於每個月的開支和其他途徑的收入。

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