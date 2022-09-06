新加坡酒店房價升至10年高位 疫後重振 訪客數字急升11倍

繼早前宣布最新移居計劃，欲搶全球人才後，新加坡再迎來好消息，據外電報導，該國的酒店客房價格目前已達到近10年來最高水平。這個東南亞國家早前再放寬旅客限制，現在正趁香港還在受疫情封控影響時，加緊把自己打造為亞洲的旅遊和商業的中心。



據新加坡旅遊局的最新數據顯示，7月酒店客房平均價格為每晚259新加坡元，按年上升近70％，達到2012年9月以來的最高水平，因為在防疫限制放鬆之際，旅客到訪人數繼續加速成長。



外電指，即使房價上漲，這個東南亞國家的豪華酒店住宿價格仍然比其他一些大城市便宜。報導引述Trip.com的數據顯示，新加坡的五星級酒店平均每晚收費344坡元，而香港為折合387坡元，東京為522坡元，倫敦為584坡元。



據新加坡旅遊局的數據顯示，新加坡7月份旅客到訪人數連續第6個月上升，至約72.66萬人，高於6月份的54.37萬人，較今年1月的5.72萬人，上升超過11倍。

新加坡放寬限制後旅客人數急升

（資料來源︰新加坡旅遊局）

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新加坡自4月起已允許完成接種旅客入境後毋須檢測和隔離，當月的旅客人數即較3月急升逾1倍至29.5萬人，隨後數月的旅客數字亦拾級而上。而該國近日又再放寬限制，現在甚至連部分公共場所也毋須戴口罩。

新加坡持續放寬防疫措施

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