【MPF】入職收到MPF表格點填好？只需一個網站、一張紙 化身MPF專家

強積金的設立是為就業人士的退休生活作儲蓄，是香港退休保障制度下的一部分。然而，作為打工仔對於每次入職時需要填寫的強積金表格時，都會感到不知所措，甚至抱着胡亂填寫的心態。其實我地只需要一張紙、一個網站，簡單幾個步驟，就可以化身強積金專家。

一張紙︰Fact Sheet羅列基金重要內容

在強積金市場上有超過10多間積金商，他們提供多達20種的基金選擇。事實上，這些積金商的每隻基金都會上載基金概覽，亦即是基金便覽（Fact Sheet），讓公眾了解到每隻基金的基本資料、所購買的證券、回報表現等。當我們查看Fact Sheet時，主要留意3個部分分別是十大資產、投資組合分布、 基金表現。

1. 「十大資產」︰發現基金相似度極高。這部分會列出基金的頭10個成分股（有時是5大資產），有趣的是大部分的基金均是購買同一些股票，以「宏利環球精選（強積金）計劃」為例，國際股票基金持股最多的是蘋果公司（AAPL）、亞馬遜（AMZN）及微軟（MSFT），但北美股票基金、核心累積基金、65歲後基金也是這3隻股票為主。

又以「滙豐強積金智選計劃」為例，中港股票基金以阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、友邦（01299）及滙控（00005）為主，但恒指基金、智優逸均衡基金、均衡基金、增長基金都是以這4隻股票為主

如果沒仔細看「十大資產」，便把MPF分配到上述基金，最終可能無法達到分散投資的效果。因此選基金前，要好好研究各基金的持股。

2.「投資組合分布」︰了解十大資產以外的事︰這裡列出股票、債券持倉、市場或行業百分比。這裡可以看到「十大資產」以外的事。

例如滙豐的增長基金10大持股有7隻是港股，但看「投資組合分布」，就會了解到中港股票佔基金的約3成，其餘是各地方的股票，還有約15%是債券及存款。

3. 「基金表現」︰歷年回報一目了然︰這部分包括了年率化回報、曆年回報、累積回報。年率化回報是最重要的一個指標，它是表示基金平均每一年有多少回報，你可以按此數據得出你投資後大約可以得到的回報。

不過，到底應如何搜尋每隻基金的Fact Sheet呢？有興趣在填寫表格前了解每隻資料的朋友，建議大家在網上直接搜尋基金名稱或致電積金商的熱綫索取。

一個網站︰積金局比較平台 一次過分析10隻基金

另外，面對表格上有不同基金可供選擇時，第二步便是透過網站比較不同積金商的基金表現。現時，積金局網站設有強積金基金平台，大家可同時比較多個基金，上限為10個。當中可供了解不同基金的基本資料、開支及收費資料、回報及風險資料。以影片中所揀選的3大基金為例，「滙豐強積金智選計劃」下的北美股票基金的開支比

留意開支比率 分析基金性價比

除了以上兩項外，在了解一隻基金時，其基金收費和開支都是非常重要。這時便要進入第三步，查看Fact Sheet或積金局網站平台顯示的「基金開支比率」部分，以比較基金支出。「基金開支比率」是指強積金基金的總開支佔基金資產值的百分比，當中包括了管理費、行政費、保薦人費等的開支。若開支比率高即代表成本高，那大家便要考慮這隻基金的投資價值了。根據積金局網站顯示，截至2022年7月31日綜合6大基金類別的平均基金開支比率為1.38%，簡單而言，成員每100元的基金投資，其中的1.38元便是年度開支使費。

基金愈平並非代表愈好，況且每隻基金的開支相差只不過1至2個百分點，但是回報的差距可能高達幾十個百分點，所以比較回報才是最重要。但分析開支比率，可以知道基金的性價比。

責任編輯：區祖飛

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