【通貨膨脹】通脹緩和的可能性高達50% 潛在通脹因素值得留意

中國人民銀行雖承諾要穩增長、穩物價，但在就業方面的承諾仍未及美聯儲。6月份中國城鎮失業率為5.5%，而青年失業率則飆升至19.3%。失業率高企歸因於經濟增長乏力和服務業發展欠佳，但由於中國消費者通脹率在今年其後可能會飆升超過3%，央行預計今年全年平均通脹率將在3%左右。人行預計結構性通脹在短期內可能會升溫，並警告進口通脹的壓力依然存在。 而將通貨膨脹率從9%降至5%，比從5%降至2%更為容易。



影響通貨膨脹的因素眾多，以至於美聯儲當局也指出，他們經常未能完全掌握驅動通脹的原因，而要預測通脹走勢亦相當複雜。



新冠疫情爆發後，美國的經濟刺激鼓勵了市民網上消費。 然而，許多企業相繼倒閉，導致供應鏈受壓，進而引發稀缺商品、服務和勞動力的短缺，以及價格上漲。



好消息是，在未來六至十二個月內，通脹可能下降。首先，財政政策已轉為緊縮。政府亦削減支出，今年的支出可能會比新冠疫情高峰期低20%。美聯儲亦正結束量化寬鬆政策，減少購買美國國債，同時提高聯邦基金利率。大宗商品價格也因中國和其他地方的需求逐步消退而走軟。美元強勢使得美國在沒有進口型通脹的情況下購買外國貨品，迎來更高的購買力。再者，供應鏈正常化，在長灘和洛杉磯港口等待卸貨的船隻大隊現在已經消退。



在接下來的二至十二個月裏，我們認為通貨膨脹將緩和的可能性為40%到50%，利率將緩慢攀升或維持不變。



然而，在新冠疫情過後，美國通脹上升的潛在長期驅動因素將有所不同。但這仍有待在未來兩年內觀察情況。

潛在通脹上升的長期驅動因素

新冠疫情推動了去全球化、生產線回流國內和縮短供應鏈。而勞動力參與率下降導致企業需提升薪酬以吸引人才，從而引致通貨膨脹。 許多人退出勞動市場的同時亦有許多人選擇提早退休。另一方面，科技並未大幅提升生產力。即使人工智能和大數據等科技有助提高生產力，但過去十年的數據顯示美國的單位生產力並未處於良好的趨勢。 至於能源轉型和應對ESG問題的代價则相當高昂，零碳目標無疑會導致能源價格上漲。



一旦美聯儲看到消費者物價指數下降，他們就會刹停措施，通脹可能會基於以上因素再次反彈。 在中期內，通貨膨脹仍将是一個非常重要的話題，並將持續非常不穩定的走勢。這種情況下對於投資者來說，不幸的是，長期通脹水平的趨勢可能在未來幾年內仍不明朗。

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