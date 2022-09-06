銀行搞獎學金隆重其事 出名「三點不露」大老闆都現身？

今年開學前夕，東亞銀行（00023）發了一篇新聞稿宣佈向 10 名成績優異、於課外活動方面有卓越表現、以及對社會作出貢獻的員工子女學生港幣 30,000 元的獎學金。

我就當然覺得非常好喇，區區 30 萬港幣對一家大銀行來講也不是什麼錢，但卻有 3 大效果：

鼓勵員工士氣，向員工表示不單單只是把大家當作 resources，還會關心一下員工家庭喇

盡一下社會責任惠澤社群，說到底也是一份獎學金嘛

可以出新聞紙，30 萬賣一個廣告，超值了對不對？

雖然說銀行搞獎學金也不少，但只給員工子女的卻不多 (最少我做過的銀行裏就沒聽過喇，而我也沒做過東亞)，而東亞銀行對這個獎學金是挺重視的，一起和我看看吧。

老闆幾乎每年都到，隆重其事的喇

這個獎學金原來創自 2014 年，到今年已經是第 9 次。

我翻查了從 2014 年至今的 9 份新聞稿，老闆李國寶博士出席了當中的 8 次，中間只缺席了 2020 年一次，而他的兩位公子便由 2017 年開始出席，至今年合共出席了 6 次。

大老闆出席獎學金頒獎典禮可見這個獎學金的規格，而事實上大老闆近年已減少了很多露面。

我翻本了東亞官網 2021 年合共 49 篇新聞稿，李國寶博士的兩位公子曝光次數就相當多喇，不過大老闆卻只出現了 2 次，除了這個獎學金站在中間之外，就是與友邦達成 15 年分銷協議，不過這次不是站中間的。

加上大老闆在以前立法會是有名的「三點不露 (面)」，再次可見這個獎學金的重要程度喇。

滙豐獎學金也是隆重其事的呢

要數獎學金，滙豐銀行當然是大戶。

根據滙豐的官方新聞稿，滙豐自 1965 年推出「滙豐社會工作獎學金」，在過去 57 年成功協助超過 6,700 位本地學生追夢。滙豐在近年更會舉辦一年一度的「滙豐智庫日」（HSBC Scholars Day），今年 7 月便邀請了 270 名學生領獎。

更重要的是，集團 CEO Noel Quinn 都有到，果然這些好人好事，大老闆絕對不會不到喇！

招商永隆的獎學金也很有意思的

最後想提一下招商永隆銀行的獎學金，也很有意思的。

在 2008 年永隆向香港 9 家大專院校各捐出港幣一百萬作獎學金，每年會以「動息不動本」形式，以滾存所得的利息表揚每年在學業上有優異成績的學生。

即是說如果每年有 2% 利息回報，每年每家大專院校便可以有 $20,000 作獎學金了。

這不失為一個可持續發放獎學金的方法吧。

大家又覺得怎樣頒發獎學金最合理、對銀行又最有成本效益呢？

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (182) — 東亞銀行員工子女獎學金，真的十分隆重其事喇】

【關於作者】



兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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