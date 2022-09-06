【高息定存】定存息再破頂 3厘已成最低消費？1年期美元最高3.7厘 港元高見3.3厘

臨近美聯儲議息會議，本港銀行再加存息，3厘或許已成最低消費。繼昨日虛銀富融（Fusion Bank）加存息至3厘後，今日傳統銀行出手，令1年期或以上的長息再現破頂。富邦銀行把3至12個月的港元及美元定存年利率一律調升，加存息後，12個月美元存息最高達3.7厘，港元則達3.3厘，均為全城最高。

富邦調高港元及美元定存年息

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在調整後，富邦在上述8個存期之中，都已達全城最高。港元方面，除12個月加至3.3厘外，9個月及6個月定存分別亦加至3.2厘，3個月也加至2.8厘；美元方面，12個月加至3.7厘，9個月、6個月及3個月，分別加至3.6厘、3.5厘及3.2厘。

不過，上述優惠的起存門檻不低，港元定存要100萬元，美元定存也是100萬港元等值，而且留意須為新資金或兌換資金，優惠期則至9月30日。另外，富邦同時取消了1個月1.7厘的港元定存優惠。

在美國多次大幅加息後，港元拆息已經高企，連存息都愈來愈多達到3厘水平，反映銀行資金成本持續上升。

至目前，本港已有最少6家銀行提供3厘或以上的港元定存︰

其他3厘以上港元定存

（年息由低至高排列）

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如上圖所見，除了富邦銀行，華僑永亨銀行、南洋商業銀行、工銀亞洲、富融銀行及大新銀行 （02356） 都提供3厘或以上的港元定存，部分優惠期至本月中或本月底。

如果計及美元定存則最少有8間銀行提供3厘之選，包括花旗銀行及信銀國際，它們的12個月美元定存，年利率分別高達3.42厘及3厘。

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