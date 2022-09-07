翡翠會員惠顧北角永勝冰室送$8 百樂酒店𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸粉絲優惠低至7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 翡翠會員惠顧北角永勝冰室送8元

即日起至9月30日，凡翡翠會員於北角永勝冰室惠顧滿88元，可享8元折扣優惠。

永勝冰室(北角) （由翡翠拉麵小籠包主理) 地址：北角電氣道276-280號華凱大廈1樓

▼ 點擊圖片放大

2. 百樂酒店：𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸粉絲優惠低至7折

即日起至9月30日，「讚好 」或「追蹤」香港百樂酒店Facebook專頁，並出示下圖，於Park café惠顧自助餐或下午茶可享低至7折優惠。

自助午餐（星期一至五）–75折優惠；（星期六至日及公眾假期）–8折優惠

下午茶（星期一至五，公眾假期除外）–8折優惠

下午茶自助餐（六、日及公眾假期）–8折優惠

自助晚餐（星期一至四）–7折優惠；（星期五至日、公眾假期及前夕）–75折優惠

▼ 點擊圖片放大

3. STACCATO：名牌女鞋開倉減價低至99元起

即日起至9月17日，STACCATO特賣場低至99元起，兩對額外9折。

開放日期: 9月6日 - 9月17日 (星期日、公眾假期休息)

開放時間: 星期一至五 (1200-1900) / 星期六 (1100-1600)

地址：葵涌永健路1-5號厚豐工業大廈15樓

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華**

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App