【網絡熱話】子女應該畀幾多家用屋企？ 網民話最少$5000 專家︰宜有商有量 並設「適應期」

近月是不少畢業生初踏入社會的日子，出身社會除了要裝備好自己之外，亦多了一份承擔家庭的責任。近日網上討論區，就有人發帖文詢問「子女畀家用，應該佔人工多少百分比呢？」，引發網民熱議。到底應該畀幾多家用才算是合理呢，這是又否有公價？

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網民對於應該要畀多少家用的意見都不一。有部分疑似是家長的網民回應，不會要求仔女要給予多少家用，最重要是出身後仍會關懷父母，經常回家探望吃飯及傾訴等就可以。

有家長坦言只收3%象徵式家用就可以，只盼望子女能顧好自己。但亦有人不同意，認為如果子女只給予人工3%的家用會十分失望。因為大學生起薪約15,000元，3%即只有450元，而在養育子女時，給予他們的零用錢都不止450元。另外，亦有網民定出，未結婚的子女兼同住，應給予人工2至3成作家用，已建立家庭並已搬出去住，就隨心即可。有些網民更認為至少要有5,000元。

有部分似是子女的留言則指，給予家用並非錢的問題，而是視乎父母從小對子女付出多少，若想起父母一直以來的辛勤付出，不會介意要給多少家用。

專家：子女剛踏入社會 毋須太急

家庭理財教育學會會長林昶恆認為隨着時代不同，大家對於要給予家用的態度都有不同。他坦言，在他剛出身的年代，家庭的觀念是要求子女一定要給家用，覺得子女必須承擔家庭的責任，家用至少都要佔收入的2至3成。

而現在其作為父親，子女尚有一至兩年就畢業投身社會，自己的心態都會希望子女剛踏入社會時先安定下來，毋須太急給他家用。「當然如果佢仍住喺屋企，屋企仲有工人，都會希望佢能夠負擔返部分洗費，金額最緊要有商有量。」

難有既定標準 須視乎子女能力

他指出，對於要給予多少家用難有一個既定的標準，需要視乎子女的能力，最重要是子女與父母協商。「當中的矛盾多出現在父母要求子女畀多啲，但子女又覺得無能力畀咁多。」因此，雙方宜溝通好要有多長的「適應期」，子女要清楚與父母表明這刻未必能給予太多，但過了多久後能做到。

除了在當刻透過協商解決分歧，林昶恆亦指父母應在子女年幼時就開始灌輸其正確的理財觀，讓他們知道長大後有承擔家庭的責任。「父母養大小朋友，當中始終都有投入唔少金錢，子女長大後當係還款畀父母都係應該。」

責任編輯：鄭樂怡

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