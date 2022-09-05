【保險保障】新冠確診數量回升 Bowtie為自願醫保客戶提供中醫遙距診症

隨着近期新冠肺炎確診個案數量回升，香港累計確診人數已超過一百五十萬人。根據世界衞生組織（世衛）指出，大約一至兩成的新冠肺炎康復者都會出現新冠後遺症（又稱長新冠）。世衛的另一份報告又提到，中醫藥有效緩解新冠肺炎的臨床症狀，例如發燒、咳嗽、咽喉疼痛等，並在加速患者從陽性轉為陰性方面具顯著優勢。

為回應社會對於新冠肺炎以及新冠後遺症的龐大診症需求，一直致力於建構健康城市的 Bowtie 決定為旗下所有自願醫保受保人提供一次免費中醫遙距診症服

務（連兩日基本藥物），並安排送藥上門，親身體驗中醫藥對調理身體的效用。該服務的名額為 1,000 個，將以先到先得形式發放。

由即日起至 2022 年 9 月 30 日，每位 Bowtie 自願醫保受保人可於 Bowtie 旗下一站式健康醫療服務中心 Bowtie & JP Health 網站享用中醫遙距診症服務。詳細步驟如下：



1. 用戶可以在登入 Bowtie 帳戶後進入「健康服務」頁面

2. 獲取中醫遙距診症服務之二維碼並截圖儲存於手機

3. 透過 WhatsApp 預約服務，並提供二維碼截圖

免費中醫遙距診症服務 活動時間：即日起至9月30日 診症時間：週一至五：9：30-18：30（13：30-14：30休息）；週六：9：30-13：30 網址：按此

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