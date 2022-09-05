  • 31°C
香港時間 : 2022905日 (週一) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】重達11.15卡粉紅鑽石10月5日香港展出及拍賣　料成交價逾1.7億港元

個人增值 17:48 2022/09/05

分享：

分享：

蘇富比紐約繼今年6月「瑰麗珠寶I」拍賣中，以1,300萬美元（約1.02億港元）成交了一顆101.41克拉、D顏色、內部無瑕梨形鑽石後，蘇富比近日宣布已於倫敦蘇富比率先矚目亮相一粒重量達10克拉以上的粉紅鑽石， 並隨後於9月在杜拜、新加坡及台北進行全球巡展，最終於香港展出並在10月5日秋季拍賣系列中以單一拍品專場形式上拍。 

成交額排名僅次於「周大福粉紅之星」

蘇富比指，這一粒重11.15克拉的「威廉姆森粉紅之星」（The Williamson Pink Star）為拍賣史上第二最大的内部無瑕艷彩粉紅鑽，僅次於2017年4月於香港蘇富比以5.53億港元破紀錄成交的59.60克拉橢圓形切割鑽石「周大福粉紅之星」（CTF Pink Star），該鑽石至今仍雄踞任何鑽石及珠寶之世界拍賣紀錄，預料「威廉姆森粉紅之星」成交額逾1.7億港元，具潛力成爲艷彩粉紅鑽石每克拉成交額之冠。

原石重量為32克拉

另外，蘇富比透露「威廉姆森粉紅之星」的原石重32克拉，產自坦桑尼亞威廉姆森礦，以大師級精湛工藝切割成枕形，讓鑽石的內在光芒與價值綻放無遺。加上，粉紅在天然鑽石中是最爲稀有的顏色之一，而其不但在成色及淨度均獲最高級別，更被歸類為「Type IIa」。「Type IIa」型是化學純度最高的鑽石，經常具有卓越的光學透明度。

■「威廉姆森粉紅之星」粉紅鑽石圖片■

    點擊圖片放大
    +4
    +3

想知更多名品趨勢，留意品味投資懶人包

責任編輯：區祖飛

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華**

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【中秋節2022】10萬盒「茅台月餅」推出即火速售罄　高峰炒至80元一個　成分竟無茅台酒精？
2022/09/02
【中秋節2022】10萬盒「茅台月餅」推出即火速售罄　高峰炒至80元一個　成分竟無茅台酒精？
【名品攻略】2022年奢侈品二手市場排行榜出爐　Rolex佔腕錶轉售表現最好頭3位、Hermès則3甲不入！
2022/09/01
【名品攻略】2022年奢侈品二手市場排行榜出爐　Rolex佔腕錶轉售表現最好頭3位、Hermès則3甲不入！
【品味投資】勞力士ｘSupreme即將推聯乘腕錶？　網民反應兩極：咁似A貨！
2022/08/25
【品味投資】勞力士ｘSupreme即將推聯乘腕錶？　網民反應兩極：咁似A貨！
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新8月25日）
2022/08/25
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新8月25日）
【品味投資】朗格1815 Chronograph系列腕錶古董車展亮相　兼作日內瓦名錶拍賣　收益撥予查爾斯王子基金會（多圖）
2022/08/22
【品味投資】朗格1815 Chronograph系列腕錶古董車展亮相　兼作日內瓦名錶拍賣　收益撥予查爾斯王子基金會（多圖）
周大福 珠寶 拍賣 香港

上一篇文章

【保險保障】新冠確診數量回升 Bowtie為自願醫保客戶提供中醫遙距診症

下一篇文章

美股調整 低吼傳統化工股 陶氏具防守力 可小注低吸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

理財StarTalk - 方力申創辦游泳學校著重薪火相傳　與6位朋友合資逾百萬成團體馬馬主
方力申創辦游泳學校著重薪火相傳　與6位朋友合資逾百萬成團體馬馬主
英鎊隨時跌穿「戴卓爾夫人底」？英鎊走勢分析速睇
英鎊隨時跌穿「戴卓爾夫人底」？英鎊走勢分析速睇
博客 - 美股調整 低吼傳統化工股 陶氏具防守力 可小注低吸
美股調整 低吼傳統化工股 陶氏具防守力 可小注低吸
【好去處】灣仔星街小區設3大賞月場景　消費指定金額送手工茶道素月餅
【好去處】灣仔星街小區設3大賞月場景　消費指定金額送手工茶道素月餅
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【隔離恩物】6大電訊商免費送數據　邊間無限本地數據隔離期間任用？（更新至1月13日及附申請方法）
【隔離恩物】6大電訊商免費送數據　邊間無限本地數據隔離期間任用？（更新至1月13日及附申請方法）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款