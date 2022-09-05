【品味投資】重達11.15卡粉紅鑽石10月5日香港展出及拍賣　料成交價逾1.7億港元

蘇富比紐約繼今年6月「瑰麗珠寶I」拍賣中，以1,300萬美元（約1.02億港元）成交了一顆101.41克拉、D顏色、內部無瑕梨形鑽石後，蘇富比近日宣布已於倫敦蘇富比率先矚目亮相一粒重量達10克拉以上的粉紅鑽石， 並隨後於9月在杜拜、新加坡及台北進行全球巡展，最終於香港展出並在10月5日秋季拍賣系列中以單一拍品專場形式上拍。

成交額排名僅次於「周大福粉紅之星」

蘇富比指，這一粒重11.15克拉的「威廉姆森粉紅之星」（The Williamson Pink Star）為拍賣史上第二最大的内部無瑕艷彩粉紅鑽，僅次於2017年4月於香港蘇富比以5.53億港元破紀錄成交的59.60克拉橢圓形切割鑽石「周大福粉紅之星」（CTF Pink Star），該鑽石至今仍雄踞任何鑽石及珠寶之世界拍賣紀錄，預料「威廉姆森粉紅之星」成交額逾1.7億港元，具潛力成爲艷彩粉紅鑽石每克拉成交額之冠。

原石重量為32克拉

另外，蘇富比透露「威廉姆森粉紅之星」的原石重32克拉，產自坦桑尼亞威廉姆森礦，以大師級精湛工藝切割成枕形，讓鑽石的內在光芒與價值綻放無遺。加上，粉紅在天然鑽石中是最爲稀有的顏色之一，而其不但在成色及淨度均獲最高級別，更被歸類為「Type IIa」。「Type IIa」型是化學純度最高的鑽石，經常具有卓越的光學透明度。

■「威廉姆森粉紅之星」粉紅鑽石圖片■

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責任編輯：區祖飛

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