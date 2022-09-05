【綠色金融】未來經濟可創造那些投資機遇？　3大方法轉廢為財實現循環經濟

哥倫布於1492年啟航前往印度，當時大多數人都認為世界是平坦的。 而即使哥倫布一直向西航行時從未發現印度大陸，他曾道出一句名言：「世界是圓的！」

時至500多年後的今天，在經濟學角度上看，世界可說是非常平坦或線性。事實上，綫性經濟的全球佔比達到90%以上。

循環經濟轉型需要範式移轉

事實是，如要實現淨零排放，便先要達致淨零浪費。通過循環經濟減少浪費，將會創造經濟機遇，同時構建可持續發展的世界。

如今的綫性世界，顯然是不可持續的。根據世界銀行，全球廢物產量到2050年將增加70%，突顯了邁向循環經濟的迫切需要。

綫性經濟遵循一套「製造 — 消費 — 處置」的模式，即首先採集原材料，再轉化為產品使用，直至最終作為廢物被丟棄。若此情況繼續置之不理，線性經濟將盡可能生產更多產品，過程中無節制開採資源、製造過多碳排放及不必要的污染浪費，最終對環境造成破壞。

有別於綫性經濟，循環經濟需要一種範式移轉，藉優化消費品的再利用並積極回收棄置材料，盡可能長時間地重用資源。

積極變革帶來莫大裨益

過渡至循環經濟是減緩氣候變化的關鍵，主因是資源及廢物的低效使用引致溫室氣體過度排放，單是固體廢物管理每年便產生約16億噸的碳排放，相當於有3.5億輛汽車在路上行駛。

這個問題如不及早解決，只會愈演愈烈。

到2050年，廢物產量預計將增加三倍以上，這將加劇廢物對環境及社會的影響。堆填區是人造甲烷氣體的第三大來源，亦是氣候變化的主要成因，對環境健康造成嚴重的負面影響。

不作為的代價非常沉重，相反，及早行動將會帶來莫大裨益。

到2030 年，循環經濟可望貢獻4.5萬億美元的額外經濟產出，到2050年將貢獻達25萬億美元 – 創造新的收入來源並降低成本。

世界經濟論壇估計，到2025年，回收、再利用及再製造每年有助釋放1萬億美元的浪費資源，並在全球減少1億噸廢物。

企業如要在循環經濟轉型中蓬勃發展，不但要嘗試對現有流程進行循環改造，更要重新構思營商模式才能取勝。

投資機遇

循環經濟的投資機遇涵蓋開發新材料、產品或工藝以實現閉環模式的科技企業，以至致力邁向可持續循環商業模式的企業。

實現循環經濟可從三方面著手：一、 重新設計及再製造；二、再利用；三、循環減廢，為企業及投資者帶來的機遇不勝枚舉。

一、重新設計及再製造

生物多樣性喪失的主因之一是農業界「製造 — 消費 — 處置」的做法，進一步導致氣候變化。重新設計不可持續生產的食品，改用低影響的農作物，有助解決這些問題。

再製造通過結合重用、經修復的零件及新組件來改造舊產品以滿足全新規格，有助企業減費及節約資源，同時提高利潤、收入及穩定供應。

例如，一家領先的建築設備製造商可以相等於置換新設備所需的一小部分資金，把舊設備恢復到「全新」狀態，從而達致降低成本。

二、再利用

目前，源自塑膠包裝的廢物大多流經一個線性系統，污染自然棲息地、危及野生動物及導致氣候變化，進而威脅到生物多樣性。全球使用的塑膠包裝中，只有14%經過回收，40%最終運往堆填區，32%流入生態系統，其餘14%經過焚化。

通過創新以確保塑膠可重複使用、回收或用於堆肥，並循環所有塑膠使之保留在經濟中，可望降低對生物多樣性的影響。

例如，一家領先的服裝公司銷售一系列以回收海洋塑膠製成的鞋履及服裝。

三、回收及減廢

聚焦創新以提高回收能力及效率。例如，新加坡圍繞水資源建立循環經濟，實現不斷重複取用。

除了水資源外，重大的機遇來自科技應用，釋放生物廢物中所含的營養物質及能量。收集生物廢物，再轉化為生物燃料、有機肥料及動物飼料等產品，能夠減少廢物及對新資源的需求。

循環經濟的關鍵在於確保某一人的廢物轉化為另一人的資源。

投資於循環經濟

循環經濟是邁向淨零排放及可持續發展世界的唯一可能途徑。循環經濟原則可應用於各行各業，從而實現生物多樣性，惠及經濟及廣大社會。

正如哥倫布意識到世界是圓的一樣，我們亦必須從綫性經濟走向循環經濟。

循環經濟轉型的勢頭正在明顯加快。因此，投資於循環經濟框架，也就是投資於明天的勝利者。

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