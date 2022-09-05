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【加密貨幣】全球近30%加密貨幣交易來自南韓　吸引多間加密貨幣平台進軍

博客 16:24 2022/09/05

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歐元區8月份物價漲幅再創紀錄，愛沙尼亞通脹率達到25%，而其他八個國家的通脹率亦有兩位數。歐元區通脹率在8月份繼續飆升至9.1%，創紀錄高位，相比一個月前的8.9%。市場預期歐洲央行將進一步大幅加息。上周加密貨幣市場價格反彈，比特幣於周一報19,996美元，一周上升2.3%。以太幣一周上升10.7%，周一報1,578美元。

【廣州可用數字人民幣付車費 韓券商瞄準新交易所：按此

南韓第二大城市釜山上周二與全球加密貨幣交易所FTX簽署支持設立釜山數字資產交易所的業務協議。 FTX將為釜山市建立數字資產交易所及提供技術和基礎設施援助。較早前，幣安也與釜山市簽署了同樣業務協議。而全球近30%的加密貨幣交易來自南韓市場，因此大加密貨幣交易所亦紛紛有意進軍南韓市場，FTX最近被報導正在洽談收購南韓排名前五的加密貨幣交易所之一的Bithumb。

【芝交所擬於9月推以太幣期貨期權　每合約規模為50個以太幣：按此

加密貨幣交易平台Crypto.com在處理100美元的退款時不小心將1050萬美元轉移給了一名澳洲女人，直至7個月後才發現錯誤。這名女人因獲得巨款而瘋狂消費，包括購買豪宅。澳洲法庭現已勒令豪宅必須出售，而涉事女人必須償還現金和利息。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。
 
Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報5232點，一周上升7.0%；ix比特幣指數報4829點，一周上升2.3%；ix以太幣指數報13561點，一周上升10.7%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 5232 +7.0%（+344）
ix比特幣指數 4829 +2.3%（+107）
ix以太幣指數 13561 +10.7%（+1307）
*截至2022年9月5日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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虛擬貨幣 南韓 釜山 比特幣 歐元

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