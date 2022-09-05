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【網絡熱話】甚麽是「安靜辭職」？ 西方式的「躺平」 短片在TikTok逾1700萬點閲

個人增值 16:35 2022/09/05

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最新一個新的詞語「安靜辭職」（quiet quitting）在歐美爆紅，在TikTok上帶有這個標籤的影片點擊率合共達1700萬，這個詞語迅速成爲歐美上班族的熱議話題，其中以一名來自紐約的24歲工程師Zaid Khan在TikTok上發佈的相關短片最出名，他表示，「不再認同工作就是生活核心，用於衡量一個人的價值不再是生産力」。

「安靜辭職」的意思並不是向公司提出辭職並安靜離開，而是上班族改變了對待工作的態度，放棄在工作中的努力和爭取，只做好屬於自己的核心工作，並且會拒絕不屬於自己範疇的額外工作安排，包括拒絕在晚上或週末回復電子郵件等。

《華爾街日報》的報導以「美國年輕人也要『躺平』？」為題，指美國一些「Z世代」職場人士開始拒絕「工作狂文化」（hustle culture）。

《CNN》則指出，這並不代表他們不去做好自己的工作，他們只是更優先考慮工作以外的生活，不想人生由工作來定義。

《紐約時報》更加表示，「安靜辭職」的概念其實就是源自中國，在中國，新一代年輕工人正在反抗長時間、艱苦工作時間的概念，「躺平」概念在整個 2021 年極受歡迎。

安靜辭職出現2大原因
一位組織行為學專家告訴 GQ 雜誌，安靜辭職是應對職業倦怠的一種方式。安靜辭職已經不單對年輕人群有影響，對所有的打工一族都有舉足輕重的影響。包括麥肯錫在內的組織的勞動力數據表明，全球 40% 的勞動力希望在未來三到六個月內辭職。

安靜辭職出現的另一個原因是全球疫情的出現，在全球疫情開始以來，使大家心理健康狀況惡化，世界經濟論壇2021年全球風險報告的調查結果顯示，全球80%年輕人容易受到抑鬱、焦慮和失望的影響。《華爾街日報》在一篇關於安靜辭職的文章中亦指出，尤其是20 多歲的打工族，他們可能在疫情期間帶著所有的混亂情緒加入了工作中，尤其是遠程工作。

勞工生産率急劇下降
隨著安靜辭職趨勢的逐漸升溫，對美國勞工生産率也帶來一定的壓力。在2022年下半年，美國工人生産率大幅下降，在第二季度更創下年度最大的降幅。

美國勞工部表示，每個工人每小時產出的非農生產率，在今年首季下降 7.3% 之後，第二季度也以 4.1% 的年率急劇下降，同時單位勞動力成本加速成長。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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