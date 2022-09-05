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【MPF】8月強積金盡見紅 僅1類基金力保不失 表現最佳基金 滙豐恒生上榜

強積金 13:56 2022/09/05

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毫不意外，8月強積金（MPF）幾乎全軍覆沒，僅一類基金力保不失，就是多數存放在存款的貨幣市場基金。據積金評級（MPF Ratings）的數據，8月份貨幣市場基金（強積金保守基金）指數的回報為零，年初至今回報也是零，但已是最好表現的類別，因為其他類別全部見紅。

8月份表現最佳的MPF基金

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雖然亞太股票基金平均都見紅，但個別基金能夠力保不失，滙豐及恒生旗下的亞太股票追蹤指數基金，8月都有輕微的0.16%正回報，竟已是全部逾400隻MPF基金中最好的。

8月份只有約10多隻MPF基金能夠錄得正回報，大部分股票及債券基金都見紅，而10大跌幅榜更全是這一類別的基金︰

8月份表現最差的MPF基金

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歐洲股票基金在期內平均跌5.49%，是17個類別中最差的。但其他類別也難以倖存，美股及環球股票基金上月均跌逾4%，而香港及中國股票上月也跌近1%。俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）上月見紅，當中的「核心累積基金」及「65歲後基金」，平均都跌逾3%。

整體而言，積金評級指，8月份強積金單月投資虧損估算約為 230 港元（相等於 459 萬名強積金成員每人平均虧損約 5,000 港元）積金評級主席叢川普表示，美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole央行年會上的最新講話，正正代表金融市場面臨的主要風險依然存在，並凸顯分散投資及持續專注於長線投資目標的重要性。

 

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欄名 : MPF理財

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