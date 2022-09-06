【銀色債券2022】錯過了銀債？還有這5種低風險收息之選

銀色債券已經在上星期截止認購，但畢竟銀債每人大約分配15手（15萬元），如果你仍然有閒置資金，或者錯過了、沒有認購銀債，本網為你搜羅以下5種較低風險的投資工具，雖然回報未必及得上銀債的4厘，但如果投入資金大於銀債的15萬元，總回報也相當可觀。

1. 高息定存︰收息可高於銀債的6000元

如果獲得15手銀債，每年保證可收息6000元。但市面上有不少高息定存，雖然未有4厘水平，但入場門檻閒閒地都過百萬元，存款期滿後，隨時可比銀債更快更早獲得超過6000元收益，以下羅列6個12個月或以上、存款最多100萬元，可賺息超過1萬元的定存優惠。

高息港元定存

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除上述6項優惠外，其實還有個別選擇，例如招商永隆有起存額500萬元、建行亞洲起存額800萬元的高息優惠，實際賺息可以達到逾20萬元。

2. 短期儲蓄保險︰不乏3厘以上產品

另一個性質與定期存款相近的產品，是短期儲蓄保險，一般都是5年期的，而供款期一般為2年或以內。目前無論港元、美元或人民幣短期儲蓄保，都有一些保證回報在3厘或以上水平。

短期儲蓄保險

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以上4款都是港元或美元計價、5年內部回報率（IRR）達3厘的短期儲蓄保險，雖然人民幣計價的可以達到3.5厘，但人民幣滙價波動較大，需留意滙率風險。

另外，購買儲蓄保險還要兩點要注意，首先必須要清楚保證回報的水平，而不是非保證回報的部分；另外若非全數預繳，而是選擇供1年或2年，就要留意需有紀律地供款。

長期儲蓄保險這裡就不推介了，因為產品結構更為複雜，而且供款年期長、IRR更低。【詳見︰儲蓄保險呃人？了解儲蓄保3大伏位 防墮推銷陷阱】

3. 政府年金計劃︰可終身每月領取入息

退休時可能有數百萬元資金，如何慢慢有系統地使用？可以考慮政府的年金計劃。

按證公司旗下香港年金公司提供年金計劃，假設受保人是65歲，整付保費100萬元，保證每月年金金額為5800元，即大約15年回本，而入息期是終身的。

以此計算，內部回報率（IRR）大概也是4%， 與銀債相若。而且這同樣是專為銀髮一族而設的產品，每月的年金金額也是保證的，不會因為市況好壞而改變。

4. 安老按揭︰把物業套現當長糧

安老按揭即「逆按揭」雖是嶄新觀念，但也逐漸有更多港人認識，目前累計申請宗數有逾5600宗。安老按揭的年齡門檻比銀債或政府年金更低，55歲開始便可參，利用在香港的住宅物業作為抵押品，以獲取安老按揭貸款。在安老按揭貸款下，借款人可選擇於固定或終身的年金年期內，每月收取定額年金。借款人亦可提取一筆過貸款以應付特別情況。安老按揭的參與者最好是沒有子女，或不用把物業留給下一代。

每月收取的金額視乎物業價值，年金收取年期、以及所選計劃屬於浮息或定息，以800萬元物業、定息計劃、二人借款、終身收取年金為例，每月年金額16,960元。

如果想知道每月退休需要多少錢，可參考︰【儲2000萬退休夠唔夠? 數據顯示其實2個人都夠用（附4種退休生活預算）】

5. 國債ETF︰平均5%年化回報

經常聽說美國國債孳息率上升，何不直接投資於美國政府債ETF？目前很多APP都可以買美國上市證券，有5種美國政府債ETF可選擇，它們都是由iShares發行，分別是追蹤1至3年政府債（SHY）、3至7年政府債（IEI）、7至10年政府債（IEF）、20年或以上政府債（TLT）及混合年期政府債（GOVT），當中SHY及IEI由於較短期，所以多年以來價格波動極低，而息率由不高，總回報約2%，只能算是比現金稍好。

而IEF及TLT的回報較高，據彭博數據，兩者的年化總回報分別有3.8%及5%。雖然今年以來連債市都大幅波動，債價大跌，但看長期表現，這5隻ETF都是較穩定，而且每月派息。

美國國債ETF

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