【財務自由】美國夫婦30多歲退休　13項「簡單蠢事」助其儲到人生第一桶金

可以提早退休，早日達成財務自由相信是不少人的人生目標。美國有一對夫婦，分別在33歲及35歲就成功提早退休，從事資訊科技的工作助他們累積到87萬美元（相當於約678.6萬港元），透過在市場投資操作，他們的淨資產在很短時間就增加至100萬美元。

丈夫Steve Adcock坦言，自己並非生於富有之家，亦沒有自己創業。夫婦二人亦沒有繼承任何遺產，全職生涯中更是沒有任何副業。他們只是以老派的方式累積財富，即通過努力工作，並透過策略性的財技將資產增值。

他總結了自己做了這13項「簡單的蠢事」，令自己成功過着提早退休的生活。

忽視「做你想做的事」的建議

他指出我們有熱情的興趣往往更多體現在創意方面，但這並不能幫助我們賺錢，只有我們的優勢可以。以他為例，他的興趣是攝影，但其強項是計算機科學。在2004年，其任職軟件工程師的起薪為55,000美元一年，而及至2016年其收入超過10萬美元。如果只追隨自己的熱情，他不敢肯定自己是否能賺到這麼多錢。

雖然將自己的興趣，與高薪兼有市場需求的工作結合是可能的，但這並不是普遍的事，因此比較適合的是圍繞自己擅長的事情建立職業生涯。

跟百萬富翁學習

在其職業生涯，曾與很多有財富的人一起工作。但他並沒有嫉妒他們，而是向他們好好學習。「我永遠不會忘記在我大學畢業後與我一起工作的Brian，他比我大幾歲。雖然他有百萬身家，但他只是戴着一隻相宜的Casio手錶，沒有穿任何名牌，甚至只駕駛着一輛舊車。」

不與人生輸家做朋友

如果你只喜歡與在酒吧飲酒及洗錢的人一起出去玩，自己都好有可能會跟從着這樣的花費習慣。Adcock不諱言，自己是透過提升自己的朋友質素來提升自己的生活。「我與辦公室中表現最好的人交流，我花額外的時間去與比我更成功的人相處。我的目標是與他們建立關係，他們的習慣影響了我，我們互相激勵。」

Adcock指，自此以後我開始能作出更好的金錢決定，以及減少飲酒。在工作中，我經常加班，並要求加薪及升職。

好好運用自己的工作福利

另外，他建議投資僱主都會供款的401（k）（編按：即美國的退休福利計劃），他與公司分別供款4%，由於公司為其供款一半，因此這對其而言是「免費資金」。一些公司可能還有提供健康儲蓄賬戶（HSA），以幫助員工節省稅前資金，用於支付合資格的醫療費用，HAS的好處是與401(k)一樣，在年滿65歲之後，可以用任何目的提取未使用的資金。

他又指，全職工作還可能會為僱員提供教育及培訓機會，以提升員工的計算機編程、會計及時間管理等技能，多參與這些培訓能有助在工作生涯中獲得晉升及加薪。

在14年間轉工5次

轉新工通常都是獲得加薪的最簡單方法，因為在過程之中會透過協商獲得更高的人工。「每當我轉一次工，都可以獲得加薪15至20%，加幅遠遠較不轉工而公司只跟通脹加3%為多。」

不過，他亦提醒轉工的次數不宜太頻繁，盡量在每個工作崗位上留最少一年。因為招聘及入職過程都需花費時間及金錢，有些僱主或不會聘請頻繁轉換工作的應徵者。

使用自動轉賬

他會設定自動銀行轉賬，從自己的銀行戶口中提取一定的金額至股票戶口，這能確保自己每個月都有在薪金中分配一部分金錢去投資。另外，水電煤及信用卡帳單等，他都設定了自動轉帳，這就能確保自己沒有錯過任何一筆繳費，避免支付額外的利息及罰款。

忽視討厭你的人

他坦言有些人會批評他的洗錢方式，在拒絕與朋友去酒吧飲酒的時候，可能會失去了這些朋友。雖然這不是易視，但要忽視這些阻止的聲音，才能建立財富。

忽視自己的物欲

如果你的鄰居買了新車、船或房屋，並不代表你都要這樣做。最好能夠忽略自己物欲的方法是專注於自己的目標。我和妻子每晚放狗的時候，都會談及對我們未來的希望，這有助於我地將自身的目標放在心中的首位及重要位置。我們都沒有被別人的消費習慣影響到自己。

重視開放討論

很多時候，伴侶的在消費習慣、目標及夢想上都有不同的意見。如果一直將分歧置之不理，這或會引起爭論及其他問題，而導致無法實現財務目標。

他認為，健康的關係是取決於伴侶之間的坦誠溝通，這樣才能確保雙方的目標保持一致。每天晚上的溝通，令他與妻子對於未來要實踐的目標都有一致的想法，以及對於要如何實現這些目標都有共識。

健康是其優先考慮

除了金錢之外，健康都是相當重要。如果與要其他事情相比，健康會放在其首位。良好的健康令人更快樂及做事更有效率，同時減少了意外花費醫療費用的機會。

早前曾經試過身材走樣及不健康的經歷，令他決定通過改善飲食及定期訓練來改變生活方式。短短兩年之間，成功減掉70磅。即使他已經達到41歲之齡，他仍持續每天做重力訓練，在今年他與妻子更花費10,000美元建造一個專用的家居健身室。「這是我們花過最好的錢。」

避免用信用卡簽帳

美國人共背負着逾8,400億美元的卡數，而信用卡利率極高，使信用卡債務成為最差的一種債務。他坦言自己從來沒有支付過1美元的信用卡利息。他父親曾教育他用卡債務是不可接受的，即使只有一個月。對於大部分人而言，信用卡令他們太易先洗未來錢，一旦變成習慣就會變得不可收拾。他指，自己使用信用卡是為了方便，但會每月還清卡數。

總是說「好」

Adcock指，在工作上即使不知道要如何完成上司予他的工作，都總會接受挑戰並在做的時候弄清楚。「我記得有一天在辦公室，我被召見與CEO開會，當時管理層想我升職擔任技術信息總監。由於我未曾做過經理級別工作，對於此晉升更是毫無心理準備，感到十分緊張，但最後我還是接受了。在過程中，我不恥下問並找到了前輩教導，學到了更提升我整個職業生涯的技能。

不再去酒吧

在職業生涯的早期，Adcock指他經常和同事一起去酒吧。 每次旅行，都會花70 至100美元來買酒。 一個多月以來，飲酒習慣耗盡了其350至400 美元金錢。

有一天，他決定開始不再飲酒，並將本來花在飲酒的錢用作投資，結果幫助了其在35歲時建立了100萬美元的儲備金。

他奉勸要控制飲酒和花昂貴金錢買咖啡的消費。偶爾去酒吧是可以的，但如果變成了一種習慣，就會因為花更多的錢而降低未來生活的質素。

責任編輯：鄭樂怡

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