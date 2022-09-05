【MPF】職場新人如何選擇強積金基金？ 「懶人基金」是便捷的現成方案

暑假剛過去，大批應屆畢業生亦陸續找到工作成為職場新鮮人。他們入職時須填寫一份強積金計劃登記表格，和選擇強積金基金，不過年輕人剛上班，又初接觸投資，難免對強積金基金選擇感到陌生。

積金局建議，職場新鮮人在作強積金投資決定時，先瞭解不同基金的特點，並按自己的風險承受能力、投資目標、基金收費等，作合適自己的退休理財計劃。

保守基金長遠或跑輸通脹

強積金基金分五大類，分別是股票基金、混合資產基金、債券基金、保證基金和保守基金，它們的投資目標和風險程度各有不同。強積金股票基金、債券基金和混合資產基金透過股票及/或債券作投資，預期回報長遠而言較有機會跑贏通脹，當然投資風險亦相對較高。而保守基金則屬於貨幣市場基金的一種，以保本為投資目的，一般會以港元短期銀行存款及短期債券為投資工具，屬於低風險投資。

職場新鮮人有可能因為投資經驗不足，在揀選強積金投資組合時，會採取審慎及保守的態度，因而選擇將強積金供款投資於保守基金。不過大家要留意，保守基金以賺取與銀行港元儲蓄存款（紅簿仔）利率相若的回報為投資目標。假如存款利率維持在非常低的水平，其回報，不利資本增值，更難以跑贏通脹，未必是合適長遠退休投資的選擇。

年青人距離退休仍有漫漫長路，有足夠時間抵禦市場短期的升跌，在強積金投資上可較為進取。相反，隨着年紀漸長至臨近退休時則可採取較為保守的策略，逐步降低投資風險，以達致「持盈保泰」。

「懶人基金」是便捷的現成方案

如果打工仔不太熟悉強積金投資或無時間管理強積金，俗稱「懶人基金」的強積金預設投資策略（default investment strategy，簡稱DIS）可能是個適合的選擇。DIS是一個便捷且符合退休投資原則的現成方案，設有「隨齡降險」的自動調節機制，即按計劃成員年紀增長，自動逐年調整投資於股票及債券的比重，適合長期退休儲蓄投資。同時，DIS的基金資產分布於環球股票及債券市場，有助分散地區及資產類別的風險。收費方面，DIS收費設有上限，規定管理費用不可超過基金每年的淨資產值的0.75%，而經常性實付開支不可超過基金每年的淨資產值的0.2%。

總括而言，不論你是職場新人或是老手，都須認清自己的投資需要及瞭解不同的強積金基金，從而作出適合自己的投資決定，讓退休投資做到攻守兼備。

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