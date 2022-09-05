美股調整 低吼傳統化工股 陶氏具防守力 可小注低吸

美股近日再陷調整，想揾低吸機會，這隻老牌工業股值得放入監察名單。

陶氏公司（Dow）（美：DOW）初期獨沽一味生產漂白劑，惟市場競爭相當激烈，面對歐洲化工巨企割喉式劈價，公司轉走產品多元化路綫以降低風險，業務伸延至農用化學品。1913年決定退出漂白劑市場，將發展重心放在大宗化學品及工業原材料、如氯、鎂及苯酚等；變陣的同時持續投入大量資源研發有機化合物應用，為塑料王國奠定基礎。

拆分後專注材料科學

千禧年過後的陶氏化學已成為化工界巨無霸，瓣數多不勝數；但企業架構同時變得臃腫，缺乏靈活度，創新及競爭力不如前。2015年，公司與面對相同問題的杜邦（DuPont）決定合併為陶氏杜邦（DowDuPont）；繼而再將兩者的重疊業務整合，分拆為三間公司獨立發展，分別專注農業、特種產品，以及材料科學。而後者正是今時今日的陶氏公司。

陶氏公司現時透過其塑料、工業中間體、塗料和有機矽業務組合，為不同行業及領域提供全方位解決方案，客戶有來自包裝、建築、基建等。產品技術覆蓋粘合劑和密封劑、添加劑和改性劑、多功能塑料聚氨酯等領域。

銷售勝預期 惟受累成本高漲

受惠產品價格上升，截至今年6月底止第二季淨銷售156.6億美元，按年增長12.8%，高過市場預期。按業務劃分，包裝及特殊塑料貢獻最多，達82.3億美元，增加15.6%；高性能物料及塗層增加21.8%，至30億美元；工業中間體及基建業務淨銷售上升3.7%，至43.7億美元。

以地區市場劃分，美加市場佔57.1億美元，增加15.8%；歐洲、中東及非洲市場上升11.3%，至56.8億美元；拉丁美洲佔16.1億美元，增加16.7%；亞太市場相對失色，淨銷售26.7億美元，升幅僅7.8%，主因中國部分地區實施防疫封控措施所致。

然而，加價不足以抵銷原材料及能源成本上漲，期內除稅前經營溢利減少16%，至23.8億美元；除稅前經營溢利率顯著收窄5.2個百分點，至15.2%。包裝及特殊塑料除稅前經營溢利倒退28.7%，至14.4億美元；工業中間體及基建4.3億美元，減少34.3%；高性能物料及塗層一枝獨秀，大增近一倍半，至5.6億美元。

第二季純利倒退13%，至16.8億美元；每股攤薄盈利2.26美元，跌幅10%。撇除非經常性因素，經調整每股攤薄盈利2.31美元，跌幅15.1%，市場原先預測每股2.14美元。

低市盈率帶來防守力

縱使整體季績好過市場預期，但鑑於外圍經營環境仍充滿挑戰，管理層對第三季展望未見樂觀，料淨銷售介乎143億至148億美元，意味按季將錄得跌幅。眾大行之後傾向看淡，紛紛調低目標價，股價顯著下挫。

然而，陶氏公司目前市盈率僅5.6倍，市銷率只有0.6倍，而股息率超過5厘，已有一定防守力，不妨放入監察名單，或慢慢小注低吸。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

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