又一城限時溜冰優惠$10入場 点点綠買滿$1000送貓山王冰皮月餅

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 又一城：限時溜冰優惠 10元入場

即日起至9月9日，推出「新學年限時溜冰優惠」，只要「讚好」及「追蹤」又一城歡天雪地Facebook專頁及Instagram賬戶 ，指定時段就可以10元票價入場。

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2. 点点綠：買滿1000元送貓山王冰皮月餅

即日起至9月8日，推出中秋優惠，買滿800元送野生比目魚魚柳1包（原價：88元），買滿1000元送貓山王榴槤冰皮月餅1盒（原價：158元）。

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3. Shining Restaurant & Lounge：晚市堂食8.8折優惠

銅鑼灣粵菜酒吧Shining Restaurant & Lounge 由即日起至9月30日推出晚市堂食8.8折優惠。

Shining Bar & Restaurant (銅鑼灣) 地址：銅鑼灣耀華街38號Zing!6樓 訂座電話:5511 4496

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撰文：hket小編

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