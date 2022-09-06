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又一城限時溜冰優惠$10入場 点点綠買滿$1000送貓山王冰皮月餅

精明消費 07:30 2022/09/06

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 又一城：限時溜冰優惠  10元入場

即日起至9月9日，推出「新學年限時溜冰優惠」，只要「讚好」及「追蹤」又一城歡天雪地Facebook專頁及Instagram賬戶 ，指定時段就可以10元票價入場。

    點擊圖片放大

2. 点点綠：買滿1000元送貓山王冰皮月餅

即日起至9月8日，推出中秋優惠，買滿800元送野生比目魚魚柳1包（原價：88元），買滿1000元送貓山王榴槤冰皮月餅1盒（原價：158元）。

    點擊圖片放大

3. Shining Restaurant & Lounge：晚市堂食8.8折優惠

銅鑼灣粵菜酒吧Shining Restaurant & Lounge 由即日起至9月30日推出晚市堂食8.8折優惠。

Shining Bar & Restaurant (銅鑼灣)

地址：銅鑼灣耀華街38號Zing!6樓

訂座電話:5511 4496

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華**

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欄名 : 今日優惠精選

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