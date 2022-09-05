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【高息定存】虛銀定存首見3厘　富融一周內兩度加存息　Mox推2周年優惠　活期存款3厘

收息攻略 14:37 2022/09/05

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雖然銀債已截止認購，銀行持續透過定存產品吸客。虛擬銀行近日漸轉積極，富融銀行（Fusion Bank）繼上調6個月港元定存息後，在一周內再次上調12個月定存息至3厘，為虛銀長息中首次達到3厘水平，而且相比傳統銀行，有門檻低的優勢。另一間虛擬銀行Mox Bank亦不甘示弱，趁開業兩周年推出新客戶開戶可享3%存款年利率的優惠。

■3厘或以上港元定存長息比較■
（按年息低至高排序）

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富融銀行在一周內第二度加港元定存利率，最新將12個月存息由原來的2.7厘上調至3厘，本來要享有最高存息需要起存額達50萬元，但現時要享有此3厘高息可不設最低存款額門檻。因此，與其他12個月定存息有3厘或以上的傳統銀行比較，富融銀行的存款額門檻是最低的。

現時在港元定存長息中，年息最高的是南洋商業銀行推出的快閃計劃，338天存期年息達3.38厘，惟起存額要有300萬元。

在富融銀行加存息後，Mox Bank亦隨即宣布推出慶祝開業兩周年新客戶可享3%存款年利率優惠。即日起至9月30日，以「MOXVIBES」邀請碼成功開立Mox戶口的新客戶可賺取600元，更可享迎新Bonus，讓50萬元以內的存款，在開戶後60日內自動享有額外2.7%存款年利率（合共3%存款年利率）；兩項推廣優惠可讓每位新客戶賺取高達3,065元（按合共3%存款年利率計算）。

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 存款收息

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