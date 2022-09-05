【理財要貼地】輸完港股輸美股？譚智樂3大原因推介美元定存　1個月賺息逾2萬港元！

港股震完又輪到美股震，投資者「冇教好瞓」，股市波動難贏錢，獨立股評人譚智樂就建議趁美國加息部署做美元定存「戒賭」，給予自己冷靜期。美元定存做甚麼年期最好？哪間銀行最高息？今集《理財要貼地》跟大家比較各大銀行美元定存利率優惠，以及聽聽專家策略建議！

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《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」。

專家3大原因推介美元定存

獨立股評人譚智樂3大原因推介美元定存：

（1）大市波動混亂，負利率的環境不再，可做美元定存避開波動市

譚智樂分析指，目前市況在宏觀經濟，或環球經濟格局上比較混亂、很多消息，很多時候會升升跌跌。「如果過去這兩年來都嚴重跑輸大市，或輸完港股再輸美股的投資者，他們未必有足夠的能力處理、應付現階段市況，所以要做一些去槓桿的動作是有需要。」他指，去槓桿最極端的就是做定存。

譚智樂又稱，過去10年市場有很大的負利率環境，由於現階段美國聯儲局的目的就是希望負利率的環境不再，令理財上，美元定存變得相對吸引。他強調做定存並非以追求回報為目標，而是一些低風險承受人士，過去又應付不到大市的投資者，可趁機做短期的美元定存，給自己一個冷靜期「戒賭」，好好「做功課」熟習市場資訊，亦可避開波動市。

（2）高息股有賺息蝕價風險

（3）聯繫滙率下，港元、美元無滙兌風險

譚智樂續指，現市況即使是8、9厘的高息股，亦有很多潛在風險，很大機會賺息蝕價，亦是他認為可做美元定存的原因。他又指，美元定存對於本港投資者最大的吸引力是聯繫滙率，令港元、美元無滙兌風險。

美元定存咩年期最好？

至於美元定存的年期，譚智樂指，目前市況仍然比較波動變化很快，做長年期的定存回報當然比較吸引，但會輸蝕很多機會成本。他指，做較短期的美元定存回報會相對較小，但可以留一些彈性空間給自己，考慮做新的選擇。「始終每次聯儲局會議上都會有新的啟示，屆時才考慮是否繼續做定存」他建議。

他續指：「我會建議做一個年期上較貼近下次聯儲局議息會議，聯儲局今年仍有近3次議息會議，建議做1個月或3個月，用這個年期為主，看哪個較適合，最好時期上貼近下次聯儲局議息會議。」

緊貼儲局議息部署定存

今年美國議息結果公布日只剩下3次，9月公布的日子是9月21日，然後就是11月2日，最後一次就是12月14日。

如果現時做1個月美元定存，就會橫跨了9月議息；如果大家於9月14日後才考慮做交美元定存，就可以趕於11月2日前取回現金，考慮其他投資部署；如果大家想做3個月美元定存，9月14日前開始存款，亦可於今年最後一次議息結果公布（12月14日）前取回現金再做部署。

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銀行美元定存利率大比拼

各大銀行1個月定存的利率普遍偏低，至少要放100萬美元，才可賺數千港元利息。不過亦有不少銀行1個月賺息，可以界乎於5000至10000港元之間，而富邦銀行利率出手就最闊綽，足足有3.38厘，存放100萬美元1個月，就可以輕鬆賺近22,000港元利息。

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如果做3個月定存，利率優惠就相對較多了，普遍只須存放10萬美元，3個月就可以賺息達港元幾千元的利息，當中同樣由富邦銀行奪冠，利率達3.28厘，3個月可以輕鬆賺6,396港元利息。

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講明要「貼地」，最後當然跟大家，看看哪間銀行定存門檻最「貼地」。恒生銀行只須1,000美元已可以做定存，花旗銀行更不設起存金額，成為定存門檻的「最貼地之選」。

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最後跟大家重溫專家策略重點及3個「最貼地之選」吧！

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記者：何美澄

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資料來源：恒生銀行、大新銀行、中銀香港、滙豐銀行、渣打銀行、南洋商業銀行、華僑永亨銀行、星展銀行、富邦銀行；截至2022年9月1日中午12時（綜合市場資訊；實際以銀行報價為準）

利率只作參考，銀行的利率會根據市場變化而不時調整，於進行有關交易前仍需向銀行職員查詢閣下進行有關交易時所享的實際利率及匯價，優惠詳情以該銀行為準。

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記者：何美澄