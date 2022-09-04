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【好去處】Apinara推8道華麗泰菜盛宴　每位$688嚐泰國米芝蓮味道

精明消費 13:00 2022/09/04

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屢獲泰國米芝蓮推介的Nara，旗下位於金鐘的人氣概念店Apinara Thai Cuisine and Bar，即日起推出期間限定的曼谷唐人街盛宴，讓暫未能飛到泰國的大家，都能嘗到唐人街菜式的滋味。

曼谷唐人街的街頭美食眾多，且富歷史氣息。此街由三聘街、耀華力路及石龍軍路3條大街連接組成，每當入夜後燈火通明，且熱鬧非常，以價錢親民的魚翅燕窩、特色大牌檔、街頭小食等吸引遊客前來。適逢今年是首都曼谷成立的240周年，為了向這微笑之國致敬，特別以唐人街的美食作為靈感，推出各具風味的8款地道菜式盛宴（每位$688 /須加一），別具紀念意義。

提升食材質素

泰式生蝦是品嘗泰菜必吃的前菜之一，盛宴中的泰式牡丹蝦刺身，特別將生蝦華麗升級至日本直送的牡丹蝦、北海道刺身級別的上乘帶子，以橄欖油、胡椒及泰國青檸汁來調味，以生蝦汁及辣椒蓉製成清透翡翠綠啫喱作襯托，鮮辣開胃。牡丹蝦頭富有濃郁的蝦膏，將其酥炸更富立體感和香脆感，頂層魚子醬亦增添矜貴感。

緊隨奉上的香脆紅咖喱魷魚球，以新鮮墨魚肉和魷魚肉打成，並以泰式紅咖喱及檸檬葉來醃製，更加入冬蔭醬提升味道層次，令到口感彈牙且多汁的魷魚球份外酸辣開胃。

另外的泰式蟹肉奄列，甚考工夫，煎至金黃色的奄列外層酥脆且帶有啖啖蛋香味，還配上炸乾葱及炸蒜等提升蟹肉的味道層次，享用時可蘸點是拉差醬同吃，格外惹味。

盛宴中還有泰式豬手、佛跳牆、泰式冬蔭功、椰皇燕窩焦糖燉蛋等菜式，真的要留定肚細意品嘗。

    點擊圖片放大

Apinara Thai Cuisine and Bar

地址：金鐘道88號太古廣場2樓205號舖
電話：3107 1888、3107 0688
營業時間：上午11時30分至晚上10時正

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

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欄名 : 消費錦囊

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