【好去處】土瓜灣人氣大牌檔疫市搬舖　7,500呎面積+全新鑊氣小炒

擁有高人氣的楚撚記大牌檔，從土瓜灣小店起家，現已在港九另開了兩間分店。最近馬頭圍道總店搬舖，加推不少新菜式，包括拔絲焦糖香燒脆腩仔、豉油吊桶等等。

楚撚記馬頭圍道總店一向人氣旺盛，縱然店面細小僅有10張枱子，且位處小巷，但老饗不畏炎夏或冷天，亦不怕等位需時。早前突然見總店關門，一度令粉絲擔心不已，原來只是遷往同區馬坑涌道新址。新店空間偌大，足足7,500呎，比舊店大了5倍，免卻客人呆等之苦，絕對是食客一大喜訊。

這店一向有心做小炒，為小炒加了不少新意。舖頭重開當然也有新款小炒應市。先找來楚撚記精英班底，由總廚雄哥領軍，推出近20款新菜式。令人印象最深刻有拔絲焦糖香燒脆腩仔，一上枱便成為焦點，肥瘦比例一流的脆皮燒腩仔即叫即燒，表面如Creme Brulee的焦糖般薄脆，再配合人手拉的鳥巢拔絲包住燒腩仔，賣相如星級中菜廳出品。這道色香味且賣相俱全的新菜，日賣最少100份，受歡迎程度可見一斑。

另一道豉油吊桶亦值得一試，做法並非簡單用豉油炒炒便上碟奉客。師傅刻意用「一夜乾」方式，將新鮮吊桶風乾足足一晚，令其口感更彈牙，且鮮味亦更為濃郁突出，是用心之作。

新菜還有鮮味黃金時令蟹粥、鳳尾蝦多士、足料家鄉炒銀針粉和懷舊豬油撈飯，以上均是向經典小炒致敬之作，雖無花巧，卻吃得出當中的質樸好味道。

楚撚記

地址：土瓜灣馬坑涌道2C號寶光大廈地下C及D舖

電話：2515 1500

營業時間：5:30pm -凌晨12mn

作者：周浩

責任編輯：招美寶

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