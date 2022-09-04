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【中秋節2022】專家首創魚子醬月餅 採用健康諾曼第鮮忌廉

精明消費 15:00 2022/09/04

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每年月餅市場競爭激烈，例必有新口味面世，據說今年威靈頓牛柳月餅有冒起之勢，但也不及魚子醬月餅令人有驚喜。Oksana Dragun是Royal Caviar Club創辦人兼魚子醬專家，兩年前研發把魚子醬融入月餅中，當時只限量售賣給VIP，但今年她認為時機成熟，可以讓更多人嘗試她的首創產品外，也希望大家對魚子醬有更多的認識。

Oksana Dragun解釋魚子醬之所以矜貴，皆因全球雖有70多種鱘魚，但能製成魚子醬的只有其中12種魚種。因大量捕撈，野生鱘魚愈來愈稀少，至1997年時，野生鱘魚正式被「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）列為保護名單，嚴禁捕捉。所以如今所有合法的魚子醬均屬人工養殖，而且漸漸人工養殖的魚子醬質量亦佳。她亦直言，隨着人工養殖的技術進步，令魚子醬可以慢慢做到質優之餘，也可控制到產量與成本，魚子醬的價格便可以下調，能讓多些人享用到這美味之物。

將魚子醬加入月餅
於是令她靈光一閃，想到不如把魚子醬加入月餅內。Oksana說那時嘗試過許多食材，少不了是芝士、果醬、忌廉、朱古力等，試驗成功時，發覺成本超出預算，結果只能小量生產，而且價錢千多元一盒才打過平手，但都想推出試反應，怎料客人試過後，反應不俗。接着第二年開始有信心控制成本，產品亦受到更多好的回響，於是今年想大膽地面對大眾市場。

注重健康元素
她又特別提到今次採用的月餅材料都以健康為大前提，包括日本海藻糖和諾曼第鮮忌廉，月餅配方中所使用的諾曼第鮮忌廉，是從未經過人工發酵或成熟的忌廉，只含30%至40%脂肪，而且經巴斯德消毒法，保存到忌廉本身的香濃原味。她保證每個月餅內必足8克魚子醬分量，還建議最佳吃法，是先取出月餅待室溫中約10-15分鐘後品嘗，其狀態和口感最好，配茶當然可以，配杯香檳也是美味之道。

Royal Caviar Club 皇籽滙
地址：中環置地廣場中庭2樓216A號舖
電話：5740 3475
營業時間：10:30am-7:30pm
網址：按此

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作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：中秋佳品 專家首創魚子醬月餅（收費文章）】

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