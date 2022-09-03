【好去處】沙田全新寵物友善餐廳Woofy　請來星級名廚設計寵物餐單

沙田新城市廣場有全新的寵物友善餐廳Woofy登場，設計充滿日系簡約風格，菜式由受古天樂及周潤發熱捧的星級名廚Chef Ken Lau親自主理，他更設計了一系列的寵物餐單，讓主人及毛孩可以撑枱腳享受美食。

Woofy的室內環境以淺色木為主，配合柔和燈光，環境舒適簡樸。玻璃幕牆為餐廳提供足夠自然光綫之餘，也讓食客看到室外雅座及可遙望戶外的寵物同樂園。店內更設有洗手設施及提供對寵物無害的清潔用品，方便攜帶寵物的食客進餐及照顧。

餐廳菜式由擁有超過25年入廚經驗、知名意大利餐廳Palco Ristorante及意法料理餐廳PANO的行政總廚Chef Ken Lau（劉銘佳）主理，他廚藝出色，多年來有不少名人食客捧場，包括周潤發、古天樂、梁朝偉、鄭秀文、周杰倫及黎明等。今次他為Woofy設計菜式，以最擅長的意法料理做主打，讓食客可以親民價錢品嘗一系列佳餚。

菜式製作講究

必食菜式包括燒法國鵪鶉香橙西柚沙律（$118），法國鵪鶉胸肉用了蔬菜和胡椒醃味，香煎後再用火燒香面層，配上自家調製的蜜糖芥茉醬，以及香橙和西柚等配菜一起享用，味道滿有層次感。湯類則有十分足料的野菌忌廉湯，款式看似簡單，其實用上5種菇菌製作，先以慢火將啡菇（Portobello）、野菌及日本本菇炒香，再混入洋葱、蒜頭、乾葱及白酒，然後加入預先浸泡好的羊肚菌和牛肝菌，連同浸泡用過的水來煮湯，最後再加入忌廉和牛奶，菇香撲鼻，入口香滑。

意粉也有不少選擇，包括番茄水牛芝士意粉（$148），番茄醬用意大利番茄、洋葱及蒜頭低溫慢煮兩小時，再打成番茄醬汁，鮮甜美味。烹調意粉時會混入水牛芝士和車厘茄，再伴以水牛芝士、火箭菜、羅勒及初榨橄欖油，適合素食人士享用。另一道燒越南大頭蝦伴龍蝦忌廉汁意粉（$188），Chef Ken用上法式烹調方法製作，將龍蝦頭和赤米蝦低溫先烘乾，擠碎後跟牛油一起煮香，將蝦香釋放出來並混合到牛油中，然後再加入番茄、忌廉熬製成意粉的龍蝦汁醬。越南大頭蝦肉質鮮嫩多肉及有蝦膏，配上龍蝦汁意粉一起品嘗，令人回味無窮。

毛孩健康美食

另外，餐廳亦同時提供寵物餐單，同樣由Chef Ken親自設計，他對狗隻健康有一份執着，採用適合狗隻腸胃的健康素材和烹調方式來炮製，其中包括狗仔啤酒，其實是蟲草花杞子燉鴨湯，每日在店內新鮮自家熬煮，先將米鴨去皮和斬件，再加入水、蟲草花和杞子一起燉煮3小時，完成後隔渣，然後將燉湯放入雪櫃冷卻一晚，待油份升到面層及凝固，將油脂層清理後，再加熱至室溫便可讓狗狗享用。

慢煮美國極黑牛肋骨（$148）亦充滿特色，由於寵物菜式都會標榜健康美味，所以Chef Ken會先將牛肋骨中多餘的脂肪部位除去，以防狗隻攝取過分的脂肪，然後以低溫慢煮48小時，再用焗爐以攝氏160度將牛肋骨焗香30分鐘，完成後會放涼至室溫才供狗隻品嘗。經過多重烹調工序的牛肋骨，肉質非常軟腍，骨頭亦非常堅硬，剛好可以給狗隻咀嚼和玩耍。還有賣相精緻的野菜豬肝法式凍批，菜式是啟發自法國菜的肉凍（Terrine），肉凍內有雜菜和經過攝氏68度慢煮35分鐘的豬肝。Chef Ken特別把它製成啫喱，但一般的啫喱粉其實並不適合狗仔進食，所以選擇用由海藻植物提煉而成的大菜糕（Agar Agar Powder）製作，適合狗隻的腸胃，易於消化，口感亦會做得較柔軟，慎防狗隻進食過急而哽到，相當細心。

Woofy

地址：沙田正街18號新城市廣場1期1樓165號舖

電話：2882 8323

營業時間：11:30am - 9:30pm

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作者、責任編輯：招美寶

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【原文：星級名廚坐鎮 沙田全新寵物友善餐廳Woofy（收費文章）】

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