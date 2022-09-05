Grand Seiko 44GS 55周年　錶面大玩日本信州光綫圖案

將時間回撥到1967年，Grand Seiko首次推出44GS型號大受歡迎，遂成為日後為人所熟悉的 Grand Seiko Style 設計風格，今日，品牌為此型號55周年推出限量版贈興。

▲ 全新Spring Drive腕錶靈感源自滿月下的信州山脈。（圖片：品牌提供）

對講求極致的大和民族來講，周年特別限量版更加一絲不苟。這次錶匠從製造所有Grand Seiko Spring Drive腕錶的信州工作坊出發，360度環顧遠望周圍迷人景色——明月、高山、萬籟俱寂的夜空，利用深藍色呈現信州山脈上夜空中的滿月，在錶盤上以「光綫圖案」捕捉不同角度的光，呈現出月亮在天空最高點時所散發出來的柔和亮光；金色的GS字樣及秒針與在山間看到的滿月光芒互相輝映。

▲ Grand Seiko Heritage系列 44GS 55周年限量版腕錶：錶徑40毫米，精鋼錶殼，經防眩鍍膜處理箱形藍寶石水晶錶面，搭載自家製 9R31 手動上鏈機芯，動力儲存72小時，鱷魚皮錶帶，防水100米。限量1,500枚。（$61,800／圖片：品牌提供）

而此限量版採用由信州工作坊生產的9R31手動上鏈Spring Drive機芯驅動，特點是結合了全新的雙彈簧發條盒，包含2枚平衡安裝的主彈簧，令動力儲存高達72小時。此腕錶限量發行1,500枚，錶底鐫刻「LIMITED EDITION」字樣和腕錶序號。

▲ Seiko Prospex Speedtimer 計時機械腕錶：錶徑42.5毫米，精鋼錶殼，經防眩鍍膜處理箱形藍寶石水晶錶面，搭載自家製8R46 計時自動機芯，動力儲存45小時，精鋼錶鏈，防水100米。（$24,800／圖片：品牌提供）

另外，Seiko也為1969年的Speedtimer推出全新版，這款貴為世界首枚自動計時腕錶之一，其搭載的6139機芯首次結合導柱輪及垂直離合系統，兩個裝置讓計算時間更精準無誤。新版將酒桶形修正為圓形，錶面顏色亦由軍藍色變成碧藍色，不過紅色計時指針原封不動照舊保留，好讓粉絲一眼認得！

▲ 由 Seiko 自家設計及旗下錶匠以人手組裝的 8R46 機芯能確保最高的精準度及耐用性。（圖片：品牌提供）

▲ 1969 年推出的 Speedtimer 是世界首枚結合導柱輪及垂直離合系統的計時腕錶。（圖片：品牌提供）

產品查詢：2736 0325