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【理財個案】高位買入騰訊後感後悔　轉為月供股票投資應如何部署？

博客 16:38 2022/09/02

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投資無分金額多少，有資金的話就可以開始。有讀者深明此道，並在之前高位買入騰訊 （00700） 。汲取投資教訓後，他轉為月供股票，但卻對投資金額及選股等問題有疑慮。看看龔成是如何回答。

讀者：

我今年32歲，月入得27,000元左右，在看有沒有機會轉工希望人工可以高點。我明白就算收入唔高，都應該開始儲資產。之前高位買了騰訊 （00700） ，好後悔，現在打算重新開始，試下月供。

我與屋企人同住，除了家用及買日常買東西，一個月可能有一萬可以用嚟投資，我應該拿幾多出來月供？應該儲增長股還是收息股？你對中海油 （00883） 及中移動 （00941） 有甚麼看法？息率好像好吸引。

另外眼見有不少買買月供股票的平台, 選擇的時候又有甚麼因素要考慮？月供基金又好唔好呢？月供基金會唔會風險再分散啲？

龔成︰

無錯，其實投資增值無話要多錢先做，而是有多少，就做多少。建議你用每月空出資金，去做月供股票增值。

當我地進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。

例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。

以你現時32歲去計，應以增值為主，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。中海油 （00883） 是商品類股票，質素中等。而中移動 （00941） 是收息股，增長力欠奉，暫時唔建議你用。

未來時間，你每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

由於你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你可以先集中在平穏增長股，到有一定經驗，才慢慢加大收息股比重。

如果你對這些股票不太熟識，可以只月供盈富基金 （02800） 或VOO這類指數ETF，其追蹤恒指和標普的ETF，等同買入了一籃子不同行業的優質股，具分散風險能力。

餘下的另一半現金，就等機會，當大市出現較大回調，就加大力度掃貨，然後作長綫投資。

除了利用月供方法，去進行財富增值外。你都必需要加強自己投資知識，提升選股分析和估值能力。長遠目標係可以自己因應市況平貴，自行制定入市策略。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

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欄名 : 80後百萬富翁

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