法國L'ECOLE珠寶藝術學院　在港首展Yves Gastou傳奇「男戒」珍藏

筆者深信每個人都有其漏財位，好像著名法籍畫廊主人Yves Gastou（1948-2020），他另一面向是男士戒指收藏家。自懂性以來，共收藏1,000多枚男戒，這些珍藏可視作人類發展不可或缺的一塊拼圖。2018年，他獲得由法國珠寶世家Van Cleef & Arpels支持創立的L’ECOLE珠寶藝術學院之邀舉行《男士戒指：Yves Gastou傳奇珍藏》展覽，今天終於巡迴到香港了。

▲ 《男士戒指：Yves Gastou傳奇珍藏》展示一系列男士珠寶戒指，是熱愛藝術、設計及珠寶的朝聖機會。（圖片：品牌提供）

由L’ECOLE珠寶藝術學院亞太區分校（香港）主辦的《男士戒指：Yves Gastou傳奇珍藏》展覽並非以稀世奇珍寶石作賣點，而是由一位已故著名法籍收藏家兼畫廊主人Yves Gastou，其收藏男戒之路作鑑賞，從千多枚（其中空運300多枚來港展覽）男戒中，可一睹它在服飾上所擔當的角色，而在不同地域的設計和演變，窺看人類文明的進化過程。

▲ 作為Yves Gastou（左）的兒子，Victor Gastou（右）說：「能在香港展出（已故）父親的戒指收藏是個不可思議的緣份，他對這地方一直有著特殊的回憶，尤其是次所展出有關龍的戒指。我希望有更多收藏家因此而誕生！」（圖片：品牌提供）

以戒指寫自傳

當然，能與價值連城的超級寶石吸引力匹敵，是窮一生之力去搜羅自己鍾愛的事與物，對Yves Gastou而言是男戒，收藏級數已成專家。他於1948年在法國南部Carcassonne出生，長大後成為古董商主人和畫廊店主。然而，自他懂性以來，對男戒從沒有免疫力。

▲ 1850 年，Duponchel & Cie設計的黃金、白銀及青金石Angels戒指。（圖片：品牌提供）

為了零距離接觸一枚紫水晶金戒指，他試過在天主教禮拜日的彌撒多次排隊，因這方法他可親吻和欣賞主教手上所戴的戒指，從此讓他懂了紫水晶不只是驅邪除惡的天然寶石，也除了反映階級地位的主教寶石。自此開展Yves Gastou歷時超過40年收藏男戒之路，他周遊列國到處搜索心頭好，也因此造就另一角度，讓大眾審視男戒所作出的貢獻。

▲ 19 世紀，Mellerio dits Meller 製主教指環，黃金及黃水晶。（圖片：品牌提供）

而是次展覽將展出其中300多件的藏品，大會並以5個主題展示，包括歷史遺痕、哥德風格、基督教神秘主義 、 虛空浮華及多元美學。這5個主題源於著作《Bagues d'homme（Editions Albin Michel）》，形同章節，使這些藏品集成一本小說，為參觀者和讀者能在旅程中探索故事。每枚戒指隱藏著收藏者的一個故事片段，收藏者把一片片的故事碎片集合起來，然後透過戒指說出自己的故事。

▲ 約2006 年由Lydia Courteille設計單一作品，以白金、鑽石、紫水晶及紅寶石的戒指。（圖片：品牌提供）

▲ 男士戒指在中世紀大可視為權力的象徵，同時也視乎戒指主人的不同需要，帶着不同功能性的設計。（圖片：品牌提供）

▲ 19 世紀時期的英國悼亡戒指，左邊的黃金戒指，寶石上面浮雕骷髏頭樣，右邊以人髮和琺瑯繪畫悼亡人像的白銀戒指。（圖片：品牌提供）

從探索鮮爲人知的男戒世界，L’ECOLE擔演的角色就是秉承過去傳授珠寶藝術知識、提升公眾對珠寶的藝術鑑賞能力及推廣珠寶文化為使命，當你明白棺木與骷髏是對「momento mori」（拉丁文，勿忘你終有一死）的回應，就會覺得它是超越生死、不再可怕的創作主題了。

▲ 參觀完，對想了解更多有關男士珠寶的朋友，大有機會參與L’ECOLE男士珠寶的對談。（圖片：品牌提供）

《男士戒指：Yves Gastou 傳奇珍藏》展覽

日期：9月5日至2023年1月31日

時間：1pm －7pm（逢星期一至日，特殊情況關閉除外）

地址：L’ECOLE珠寶藝術學院（尖沙咀K11 MUSEA五樓510A室）

查詢：lecolevancleefarpels.com/hk/ （免費入場，導賞團將於展覽開幕前在網上接受預約）