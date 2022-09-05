法國L'ECOLE珠寶藝術學院　在港首展Yves Gastou傳奇「男戒」珍藏

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筆者深信每個人都有其漏財位，好像著名法籍畫廊主人Yves Gastou（1948-2020），他另一面向是男士戒指收藏家。自懂性以來，共收藏1,000多枚男戒，這些珍藏可視作人類發展不可或缺的一塊拼圖。2018年，他獲得由法國珠寶世家Van Cleef & Arpels支持創立的L’ECOLE珠寶藝術學院之邀舉行《男士戒指：Yves Gastou傳奇珍藏》展覽，今天終於巡迴到香港了。
由L’ECOLE珠寶藝術學院亞太區分校（香港）主辦的《男士戒指：Yves Gastou傳奇珍藏》展覽並非以稀世奇珍寶石作賣點，而是由一位已故著名法籍收藏家兼畫廊主人Yves Gastou，其收藏男戒之路作鑑賞，從千多枚（其中空運300多枚來港展覽）男戒中，可一睹它在服飾上所擔當的角色，而在不同地域的設計和演變，窺看人類文明的進化過程。
以戒指寫自傳
當然，能與價值連城的超級寶石吸引力匹敵，是窮一生之力去搜羅自己鍾愛的事與物，對Yves Gastou而言是男戒，收藏級數已成專家。他於1948年在法國南部Carcassonne出生，長大後成為古董商主人和畫廊店主。然而，自他懂性以來，對男戒從沒有免疫力。
為了零距離接觸一枚紫水晶金戒指，他試過在天主教禮拜日的彌撒多次排隊，因這方法他可親吻和欣賞主教手上所戴的戒指，從此讓他懂了紫水晶不只是驅邪除惡的天然寶石，也除了反映階級地位的主教寶石。自此開展Yves Gastou歷時超過40年收藏男戒之路，他周遊列國到處搜索心頭好，也因此造就另一角度，讓大眾審視男戒所作出的貢獻。
而是次展覽將展出其中300多件的藏品，大會並以5個主題展示，包括歷史遺痕、哥德風格、基督教神秘主義 、 虛空浮華及多元美學。這5個主題源於著作《Bagues d'homme（Editions Albin Michel）》，形同章節，使這些藏品集成一本小說，為參觀者和讀者能在旅程中探索故事。每枚戒指隱藏著收藏者的一個故事片段，收藏者把一片片的故事碎片集合起來，然後透過戒指說出自己的故事。
從探索鮮爲人知的男戒世界，L’ECOLE擔演的角色就是秉承過去傳授珠寶藝術知識、提升公眾對珠寶的藝術鑑賞能力及推廣珠寶文化為使命，當你明白棺木與骷髏是對「momento mori」（拉丁文，勿忘你終有一死）的回應，就會覺得它是超越生死、不再可怕的創作主題了。
《男士戒指：Yves Gastou 傳奇珍藏》展覽
日期：9月5日至2023年1月31日
時間：1pm －7pm（逢星期一至日，特殊情況關閉除外）
地址：L’ECOLE珠寶藝術學院（尖沙咀K11 MUSEA五樓510A室）
查詢：lecolevancleefarpels.com/hk/ （免費入場，導賞團將於展覽開幕前在網上接受預約）
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌