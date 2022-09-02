巴菲特簽名肖像照逾7.5萬美元拍賣售出 收益捐給支持非營利組織

據外媒報道，在8月30日，一位匿名的eBay用戶出高價75100美元以贏得一件獨特的藝術品：一張26英寸的巴菲特親筆簽名照，上面還覆蓋着這位億萬富翁的名言，包括「女性讓我對美國更樂觀」。本次出售的所有收益將直接捐給奧馬哈女孩公司（ Girls Inc），一個支持全國低收入社區女孩和年輕女性的非營利組織。

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多次以拍賣收益支持女孩公司

巴菲特已經不是第一次將慈善拍賣的收益用於支持女孩公司，他還曾在採訪中提到，僱傭者們若能給予女性更多的機會，更多有才能的人士會被發掘，國家亦將會有更好的發展。

過去他曾為支持該組織，拍賣過兩輛汽車。在2007年，他在 eBay 上拍賣了一輛林肯城市汽車，為該非營利組織籌集了 73,200 美元。他在2015 年拍賣他的凱迪拉克，為該組織又籌集了 122,500 美元。他是該組織的長期支持者，在2018年，他向該慈善機構捐贈了 220 萬美元，這是他在公開押注標準普爾 500 指數將在 2017 年結束的十年內表現優於對沖基金的公開賭注中贏得的。

除此之外，巴菲特還有將拍賣收益捐給其他非營利機構。在今年6月，一位匿名的競標者支付了1900萬美元換取與這位億萬富翁共進午餐的機會。這是巴菲特第21次也是最後一次拍賣私人午餐去支持總部位於舊金山的非營利組織 Glide，這也是有史以來與巴菲特共同用膳的最高費用。



據彭博社報道，巴菲特目前的淨資產估計為994億美元。他承諾在生命的盡頭會捐出99%的財產。自2006年以來，他已經向各種慈善機構捐贈了大約455億美元的伯克希爾股票。

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