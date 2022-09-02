  • 32°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴菲特簽名肖像照逾7.5萬美元拍賣售出 收益捐給支持非營利組織

個人增值 16:34 2022/09/02

分享：

分享：

據外媒報道，在8月30日，一位匿名的eBay用戶出高價75100美元以贏得一件獨特的藝術品：一張26英寸的巴菲特親筆簽名照，上面還覆蓋着這位億萬富翁的名言，包括「女性讓我對美國更樂觀」。本次出售的所有收益將直接捐給奧馬哈女孩公司（ Girls Inc），一個支持全國低收入社區女孩和年輕女性的非營利組織。

    點擊圖片放大

多次以拍賣收益支持女孩公司
巴菲特已經不是第一次將慈善拍賣的收益用於支持女孩公司，他還曾在採訪中提到，僱傭者們若能給予女性更多的機會，更多有才能的人士會被發掘，國家亦將會有更好的發展。

過去他曾為支持該組織，拍賣過兩輛汽車。在2007年，他在 eBay 上拍賣了一輛林肯城市汽車，為該非營利組織籌集了 73,200 美元。他在2015 年拍賣他的凱迪拉克，為該組織又籌集了 122,500 美元。他是該組織的長期支持者，在2018年，他向該慈善機構捐贈了 220 萬美元，這是他在公開押注標準普爾 500 指數將在 2017 年結束的十年內表現優於對沖基金的公開賭注中贏得的。

除此之外，巴菲特還有將拍賣收益捐給其他非營利機構。在今年6月，一位匿名的競標者支付了1900萬美元換取與這位億萬富翁共進午餐的機會。這是巴菲特第21次也是最後一次拍賣私人午餐去支持總部位於舊金山的非營利組織 Glide，這也是有史以來與巴菲特共同用膳的最高費用。

據彭博社報道，巴菲特目前的淨資產估計為994億美元。他承諾在生命的盡頭會捐出99%的財產。自2006年以來，他已經向各種慈善機構捐贈了大約455億美元的伯克希爾股票。

 

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【投資策略】逢低買入仍是股市標準做法？ 專家：熊市中反而會蒙受損失
2022/09/01
【投資策略】逢低買入仍是股市標準做法？ 專家：熊市中反而會蒙受損失
【巨無霸指數】香港排全球倒數第10　售價低過大部分亞洲地區　港元匯率被低估逾48%
2022/08/31
【巨無霸指數】香港排全球倒數第10　售價低過大部分亞洲地區　港元匯率被低估逾48%
【存款騙局】騙徒的手法層出不窮 金管局籲提防自稱「顧問」代設海外戶口
2022/08/30
【存款騙局】騙徒的手法層出不窮 金管局籲提防自稱「顧問」代設海外戶口
【接力貸款】父債子還 可解決養老購房困難嗎？被禁止的「接力貸」重出江湖
2022/08/29
【接力貸款】父債子還 可解決養老購房困難嗎？被禁止的「接力貸」重出江湖
拓見證服務 延長回鄉證過期寬限期 疫情難北上 中銀優化遙距服務
2022/08/29
拓見證服務 延長回鄉證過期寬限期 疫情難北上 中銀優化遙距服務
財務自由 午餐 汽車 基金 經濟 股票 巴菲特 退休 拍賣 指數

下一篇文章

【中秋節2022】10萬盒「茅台月餅」推出即火速售罄　高峰炒至80元一個　成分竟無茅台酒精？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】 蘇寧推網店及門市《中秋勁賞》優惠　 Nikon數位相機減近1,000元
【消費優惠】 蘇寧推網店及門市《中秋勁賞》優惠　 Nikon數位相機減近1,000元
【投資策略】逢低買入仍是股市標準做法？ 專家：熊市中反而會蒙受損失
【投資策略】逢低買入仍是股市標準做法？ 專家：熊市中反而會蒙受損失
美元非最強貨幣？細數2大外幣　表現更勝美元
美元非最強貨幣？細數2大外幣　表現更勝美元
【中秋節2022】10萬盒「茅台月餅」推出即火速售罄　高峰炒至80元一個　成分竟無茅台酒精？
【中秋節2022】10萬盒「茅台月餅」推出即火速售罄　高峰炒至80元一個　成分竟無茅台酒精？
【名品攻略】2022年奢侈品二手市場排行榜出爐　Rolex佔腕錶轉售表現最好頭3位、Hermès則3甲不入！
【名品攻略】2022年奢侈品二手市場排行榜出爐　Rolex佔腕錶轉售表現最好頭3位、Hermès則3甲不入！
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款