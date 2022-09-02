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【好去處】灣仔星街小區設3大賞月場景　消費指定金額送手工茶道素月餅

個人增值 20:15 2022/09/02

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下星期中秋佳節到處都是人月兩團圓的溫馨氣氛，最好是與親朋相聚。位於灣仔星街小區與台灣插畫品牌emmaAparty聯手呈獻「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋藝術裝置，帶來3大賞月場景，一起會心賞月。

燈謎比賽贏「肉包」精美紀念品

由即日起至9月12日期間，星街小區有人氣兔子「肉包」遊走於發光圓月與星星吊飾之中，更有為星街小區量身訂造的獨家角色「星兔」粉墨登場。只要到星街小區Instagram專頁參與解謎遊戲，隨時把「肉包」精美紀念品帶回家，包括充滿藝術感的拼圖及柔軟質感的咕𠱸。更多驚喜消息，請緊貼星街小區的Instagram。

「星願購物賞」送滿月驚喜　品嚐手工月餅 

同時，更有「星願購物賞」只要消費滿1,200港元或以上，即可獲得人氣抹茶店Matchali x esca限量手工茶道素月餅（價值360港元），每盒包括抹茶杏仁流心月餅與黑芝麻焙茶月餅各2個，全人手製造，不含防腐劑，素食者可以放心享用。而於傍晚6時後消費，更可享額外50港元星街小區購物禮券。另外，於星街小區消費滿300港元或以上亦可獲50港元星街小區購物禮券。

■3大中秋藝術場景■

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責任編輯：區祖飛

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